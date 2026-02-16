Japonês Toshikazu Yamanishi bate recorde mundial da meia maratona de marcha

O japonês Toshikazu Yamanishi estabeleceu hoje um novo recorde mundial da meia maratona de marcha, ao completar a prova, que decorreu em Kobe, com o tempo de 01:20.30 horas.

A marca conseguida hoje por Yamanishi é a primeira a ultrapassar o recorde mundial inaugural de 01:21.30 horas, aprovado pelo Conselho Mundial de Atletismo em dezembro, após o anúncio de que a meia maratona e a maratona se tornariam as distâncias oficiais de estrada para eventos de marcha.

Assim, desde 01 de janeiro deste ano, que se substituiu as distâncias de 20 quilómetros e 35 quilómetros na marcha pela meia maratona (21,1 quilómetros) e maratona (42,2 quilómetros)

Toshikazu Yamanishi, de 30 anos, afastou-se do grupo da frente um pouco depois dos 17 quilómetros e acabou por passar aos 20 quilómetros com o tempo de 01:16.26 horas, apenas 16 segundos mais do que o recorde mundial desta distância que o próprio estabeleceu em 2025 no mesmo circuito.

Com mais uma volta adicionada, o bicampeão mundial acelerou novamente para vencer por uma margem clara, em 01:20.34, com o tempo que constitui o novo recorde a aguardar agora o processo de ratificação habitual.