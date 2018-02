O atleta Pedro Ribeiro conquistou ontem a corrida ao topo da Torre de Macau, depois de ter demorado 24 minutos e 1 segundo para cumprir a distância de quatro quilómetros e os 1298 degraus que levam ao 61.º andar do edifício.

Esta é, pelo menos, a terceira vez que o corredor vence a prova, depois dos triunfos de 2003, edição inaugural, e de 2012. Apesar do atleta estar inscrito na categoria C, para corredores com idades entre os 40 e 49 anos, conseguiu o tempo mais rápido de todas as categorias, que englobam pessoas com idades entre 10 aos 70 anos. Na categoria de senhoras Yang Mei Na foi a mais rápida com o tempo de 24 minutos e 19 segundos. No total participaram 600 atletas.