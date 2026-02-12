DSAT | Táxis devem adoptar pagamentos electrónicos

Un Kit Ling, representante da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego, afirmou ontem que os táxis foram encorajados a disponibilizarem mais serviços de pagamento electrónicos para os turistas que viajam para Macau durante as celebrações do Ano Novo Lunar.

As declarações foram prestadas ontem, numa conferência de imprensa, em que Un afirmou que a DSAT tem feito o trabalho de promoção de diferentes formas de pagamento.

Além disso, a responsável indicou que os turistas e clientes podem evitar cair em fraudes e casos de cobrança excessiva ao verificarem o montante a pagar através da aplicação móvel da DSAT. Além disso, Un apelou também aos clientes que encontrarem ilegalidades que as reportem imediatamente às autoridades, indicando os dados sobre o condutor, localização e matrícula do veículo.

Táxis | Detido por se apropriar de telemóvel

Um homem foi detido, depois de alegadamente se ter apropriado de um telemóvel que encontrou perdido num táxi, no dia 21 de Dezembro. A Polícia Judiciária (PJ) encontrava-se a investigar o que tinha acontecido ao aparelho, depois de a proprietária ter declarado a perda no mesmo dia.

Os agentes recorreram ao serviço de videovigilância da cidade, e que também é instalado dentro de todos os táxis, para chegarem à conclusão que o objectivo tinha sido deixado dentro do veículo e levado por outro cliente.

O suspeito foi identificado, mas não foi possível proceder à porque o indivíduo tinha deixado o território. Contudo, na segunda-feira, o homem regressou a Macau e foi prontamente detido, ainda na fronteira. O homem tem cerca de 40 anos e é do Interior, tal como a vítima. Quando a vítima relatou a perda, indicou que o telemóvel estava avaliado em cerca de 12 mil patacas. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.