Cuba | Pequim condena medidas dos EUA contra abastecimento energético

Donald Trump lançou mais um ataque contra a ilha ameaçando impor ou aumentar tarifas a países que forneçam petróleo a Cuba, país que já sofre há anos com o embargo norte-americano

A China expressou sexta-feira o seu apoio a Cuba e condenou as medidas adoptadas pelos Estados Unidos contra o fornecimento de petróleo à ilha, considerando que priva a sua população do direito ao desenvolvimento.

O portavoz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou em conferência de imprensa que Pequim “apoia firmemente Cuba na salvaguarda da sua soberania e segurança nacionais” e se opõe à “ingerência externa” e a “práticas inumanas que privam o povo cubano do direito à sobrevivência e ao desenvolvimento”.

As declarações de Pequim surgem após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter assinado uma ordem executiva que permite impor tarifas a países que vendam ou forneçam petróleo a Cuba, enquadrando a situação em Havana como uma “ameaça extraordinária” para a segurança nacional e política externa dos Estados Unidos.

A ordem confere aos departamentos do Comércio e de Estado dos EUA poderes para determinar que países podem ser alvo de taxas alfandegárias, num contexto em que Washington apontou China, Rússia e Irão entre os actores com ligações energéticas a Cuba.

Pequim evitou comentar eventuais impactos concretos destas medidas nas relações comerciais com os Estados Unidos, mas reiterou o seu veto às sanções unilaterais e a qualquer política de pressão que, na sua perspectiva, agrave a situação humanitária na ilha.

Derrubar barreiras

A China tem defendido de forma reiterada o levantamento do embargo económico dos EUA a Cuba e criticado o uso de sanções como instrumento de política externa, instando Washington a pôr fim às barreiras que, segundo Pequim, impedem o desenvolvimento do povo cubano e minam a paz e a estabilidade regional.

Nos últimos anos, os dois países têm mantido cooperação em áreas como assistência financeira e fornecimento de bens essenciais, e, segundo analistas, Cuba revendia parte do petróleo subvencionado que recebia da Venezuela, ajuda energeticamente essencial para o funcionamento da ilha, situação que se complicou após a intervenção dos EUA na Venezuela em Janeiro.