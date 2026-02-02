Cinemateca Paixão | Filmes de Fevereiro baseados em dramas familiares

A programação deste mês da Cinemateca Paixão oferece aos cinéfilos um conjunto de filmes que contam estórias de famílias, com produções europeias, uma norte-americana e uma chinesa. “If I Had Legs I’d Kick You”, “Sentimental Value”, “Jimpa” e “As the Water Flows” são as propostas para este mês

O desfile de bons filmes continua a marcar a agenda da Cinemateca Paixão, com a programação “Encantos de Fevereiro”. Amanhã é exibido o filme “As the Water Flows”, do realizador chinês Zhuo Bian.

A narrativa de “As the Water Flows” é centrada nas visões distintas de três gerações de uma família que vive na província de Yunnan, tendo como foco principalmente as vidas das pessoas mais velhas, um tema cada vez mais comum no cinema chinês, à medida que o envelhecimento populacional se torna um desafio não só na China.

O filme segue a vida de Shu-wen, um professor universitário na reforma, que tenta reagrupar as “peças” da sua vida um ano depois da morte da esposa. As ligações com as três filhas e os netos, e a vontade de prosseguir a sua vida forjando uma nova relação com uma amiga da família, estão no centro de um conflito familiar.

A exploração dramática de disputas familiares é reforçada no filme de Zhuo Bian com tocantes retratos de humanismo e amor e fortes representações do elenco.

O filme arrebatou os prémios de melhor filme e melhor realizador na categoria que reconhece os novos talentos asiáticos do Festival Internacional de Cinema de Xangai.

Zhuo Bian, mestrado em Belas Artes na Universidade de São Francisco, regressou à China em 2017 onde ganhou “calo” em fotografia de cinema em filmes independentes. Em 2021, começou a escrever e realizar três curtas-metragens, que lhe deram visibilidade e reconhecimento da crítica.

“As the Water Flows” é exibido amanhã às 19h30, na sexta-feira à mesma hora, e depois no domingo, dia 8, às 16h30 e no dia 11 de Fevereiro às 19h30.

Para rir e chorar

Na quarta-feira, é a vez de “If I Had Legs I’d Kick You” ser exibido na Cinemateca Paixão. Realizado por Mary Bronstein, a comédia dramática tem um elenco de luxo, a começar pela protagonista Rose Byrne, onde se destacam também Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Delaney Quinn, Christian Slater e A$AP Rocky. A actuação de Rose Byrne valeu-lhe o prémio de melhor actriz no Festivel Internacional de Cinema de Berlim, e um Globo de Ouro para Melhor Actriz.

Rose Byrne dá corpo a Linda, uma psicoterapeuta que vai até aos limites para ajudar a filha a ultrapassar um distúrbio alimentar, que a obriga a ser alimentada através de uma sonda para ganhar peso e recuperar.

Aclamado pela crítica e muito bem-recebido no circuito de festivais de cinema, “If I Had Legs I’d Kick You” marca o regresso de Mary Bronstein à realização depois da estreia em 2008 com a comédia “Yeast”.

O filme é exibido na quarta-feira, às 19h30, e depois no sábado e no dia 22 de Fevereiro, das duas vezes às 21h30.

Ainda esta semana, a qualidade do cinema escandinavo regressa à Travessa da Paixão com a exibição na quinta-feira de “Sentimental Value”, um drama de Joachim Trier, que começou a carreira com uma trilogia que o catapultou imediatamente para a vanguarda da sétima arte de Dinamarca e Noruega. “Reprise”, “Oslo, August 31st” e “The Worst Person in the World” são as fundações de onde se erige a película exibida este mês em três sessão na Cinemateca Paixão.

A narrativa segue o reencontro de duas irmãs (interpretadas por Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas) com o pai, que ganha vida na tela pelo incontornável Stellan Skarsgård. O elenco de “Sentimental Value” conta também com Elle Fanning e Anders Danielsen Lie.

O filme de Joachim Trier chega à próxima cerimónia de entrega dos Óscares com nove nomeações, incluindo melhor filme, melhor realizador, melhor actriz, melhor actor secundário e melhor actriz secundária.

“Sentimental Value” é exibido na próxima quinta-feira às 19h30, no sábado às 19h e na terça-feira dia 10 às 19h30.

Finalmente, o outro destaque do cartaz de Fevereiro da Cinemateca Paixão é “Jimpa”, uma produção australiana, finlandesa e holandesa. Realizado por Sophie Hyde, o drama tem no elenco o trio formado por Olivia Colman, Aud Mason-Hyde e John Lithgow.

O filme tem como ponto de partida a visita de uma mulher, e sua filha não-binária, ao ex-marido e pai, um homem gay que vive em Amesterdão (interpretado por John Lithgow, um actor mais conhecido pelos papéis em comédias, como “O Terceiro Calhau a Contar do Sol”).

“Jimpa” será exibido no domingo, 8 de Fevereiro, às 19h30, e nos dias 17 (às 21h30), no dia 22 às 16h30, 25 às 19h30 e finalmente no dia 28 de Fevereiro às 19h.

Os bilhetes para todas as sessões custam 60 patacas.