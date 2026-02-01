FDC volta a lançar dois planos para subsidiar produções audiovisuais

O Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC) voltou a lançar os apoios financeiros “Plano de Subsídio à Divulgação e Distribuição das Obras Cinematográficas e Televisivas com Elementos de Macau e dos Filmes do Interior da China” e “Plano de Subsídio à Filmagem Cinematográfica e Televisiva em Macau”, para promover a indústria cinematográfica e televisiva de Macau.

Os apoios visam também incentivar a filmagem, divulgação e distribuição de “minisséries com elementos de Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, assim como “filmes do Interior da China que utilizem Macau como base de distribuição para países e regiões de língua portuguesa”.

Haverá quatro rondas de candidaturas para os dois planos ao longo do ano. A primeira ronda decorrerá de 2 de Fevereiro a 31 de Março, seguida pelas rondas de 1 de Abril a 30 de Junho, 1 de Julho a 31 de Agosto e 1 de Setembro a 27 de Novembro.

A modalidade do apoio financeiro é por subsídios, sem quota fixa, mas o número final de projectos concedidos será determinado pelos resultados da avaliação de cada ronda de candidatura e sujeito ao orçamento total dos planos. Se o orçamento dos planos estiver esgotado, o período de candidatura terminará mais cedo.

Questão de milhões

O “Plano de Subsídio à Filmagem Cinematográfica e Televisiva em Macau” tem um “orçamento é de 30 milhões de patacas, das quais, o orçamento para minisséries é de 5 milhões de patacas, sendo o valor financiado máximo de 30 a 40 por cento das despesas orçamentais de filmagem.

Já o “Plano de Subsídio à Divulgação e Distribuição das Obras Cinematográficas e Televisivas com Elementos de Macau e dos Filmes do Interior da China”, está orçamentado em 5 milhões de patacas, das quais 1,5 milhões de patacas são destinadas a minisséries que incorporem elementos de Macau-Hengqin. O limite máximo de apoio financeiro varia entre 60 e 80 por cento das despesas para divulgação e distribuição.