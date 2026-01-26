USJ | Nova biblioteca vai apoiar investigação de missões católicas na Ásia

A Universidade de São José vai lançar este ano uma biblioteca para dar apoio à investigação da história das missões católicas na Ásia e da Diocese de Macau, que celebrou 450 anos. O projecto conta com a colaboração da Universidade do Minho

A investigação histórica das missões católicas na Ásia e o papel da Diocese de Macau são pontos de partida para a criação de nova biblioteca da Universidade de São José (USJ), cuja inauguração, prevista para este ano, se enquadra no 450.º aniversário da criação da Diocese de Macau, em 23 de Janeiro de 1576. “Este marco é uma celebração da história da região e um compromisso com a preservação e compreensão do seu património cultural”, lê-se num comunicado divulgado na sexta-feira pela USJ.

A Bibliotheca Diocesis Macaonensis “é um projecto ambicioso e de longo prazo na área das humanidades digitais”, que tem como objectivo “apoiar a investigação sobre a história da Diocese de Macau e das missões católicas no Leste e Sudeste Asiático”, é referido.

“Adoptando uma perspectiva multidisciplinar, o projecto é apoiado por uma robusta infra-estrutura de investigação histórica que utiliza análise de dados computadorizada, aprimorada por tecnologias de inteligência artificial, ‘big data’ e aprendizagem automática”, refere-se na nota.

Com a ajuda de amigos

Para este projecto, a Faculdade de Letras e Humanidades da USJ está a colaborar com a Universidade do Minho, através do Centro ALGORITMI e do LASI – Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes, na sequência de um memorando de entendimento assinado em Março de 2025.

O acordo entre as duas universidades teve como objectivo expandir reforçar a rede de cooperação da USJ, promover intercâmbios de ensino e investigação e fomentar o cultivo de talentos inovadores com competitividade global. Além disso, as instituições acordaram em estreitar o intercâmbio de professores e investigadores, estudantes de pós-graduação e de licenciatura entre Macau e Braga e estabelecer parcerias em iniciativas de ensino, investigação, tecnologia de inovação e empreendedorismo.

A instituição de ensino superior de Macau, lê-se ainda no comunicado divulgado na sexta-feira, tem “trabalhado sistematicamente com colecções de vários arquivos e bibliotecas em todo o mundo”, nomeadamente as “colecções excepcionais” de dois parceiros colaborativos: o arquivo diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros português e a biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda. “Esta parceria valiosa permitiu um progresso significativo na concretização deste projecto”, sublinha o comunicado.

A USJ diz ainda esperar atrair outras instituições e investigadores para o projecto, acolhendo ainda a participação de voluntários.

Com Lusa