Por detrás das notícias

No final de 2025, um certo jornal lançou um concurso para “As dez maiores histórias de 2025”. O que faz com que uma notícia seja significativa? Cada um de nós terá o seu critério. Para mim, o seu impacto é o que verdadeiramente importa.

A prosperidade e a estabilidade de uma sociedade são inseparáveis da sua economia e da sua prática política. Uma governação competente conduz naturalmente à prosperidade económica. Para que as políticas governamentais estejam alinhadas com o desenvolvimento social e respondam às aspirações dos cidadãos, a supervisão pública é tão importante como a capacidade dos vários gabinetes do Governo. Quem detém o poder tem frequentemente dificuldade em ver para lá da sua própria posição, e a altura dessa posição pode facilmente determinar a amplitude do seu pensamento. O ditado “quem está envolvido confunde-se facilmente, mas quem está de fora vê claramente” indica que quem está envolvido nas situações não tem objectividade suficiente para as avaliar. Se assumirmos que “quem detém o poder” é sinónimo de “autoridades competentes”, a sua implicação torna-se ainda mais profunda.

Por exemplo, o encerramento dos “casinos- satélite”, com apenas um de dez a sobreviver, trouxe um impacto negativo nos distritos comerciais circundantes muito evidente, especialmente nas lojas do Porto Interior que estavam originalmente ligadas ao Casino Ponte 16. Embora a intenção de restringir a operação das actividades do jogo a locais licenciados possa não ser um problema por si só, o encerramento dos “casinos-satélite” abalou a estrutura fundamental e perturbou a relação simbiótica entre eles e o comércio circundante. Para os grandes operadores de jogo, a receita dos “casinos-satélite” é insignificante, mas para os operadores e os trabalhadores dos pequenos casinos essas receitas garantiam a sua sobrevivência.

Quando todas as receitas se concentram nos grandes operadores do jogo assistimos à monopolização do sector e os casinos-satélite tendem a desaparecer.A Bíblia lembra aos agricultores para não apanharem todos os grãos durante a colheita e deixarem alguns para aqueles que precisam e o objectivo é manter o sustento dos mais vulneráveis. À medida que o fosso económico se alarga e a luta dos mais pobres para se manterem à tona se intensifica, como é que será possível manter a paz na sociedade? Deveria ter havido planos de contingência para lidar com o impacto negativo sofrido pelos comerciantes dos arredores dos “casinos satélite” que iam ser encerrados. Será tarde demais para tomar medidas?

Os poderes executivo e legislativo são os dois pilares que sustentam a estabilidade social. Nas eleições de 2025 para a Assembleia Legislativa, o número de votantes bateu um novo recorde,mas houve 5.987 votos em branco e 7.053 votos nulos nas eleições por sufrágio directo, os números mais altos em todas as eleições desde o regresso de Macau à soberania chinesa. A grande remodelação dos principais membros do Governo da RAEMe a nomeação comoVIII Presidente da Assembleia Legislativa do antigo Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon, demonstram a determinação do Governo local em escolher“patriotas para governar Macau”e a“predominância do poder executivo”.

As histórias acima citadas são certamente notícias importantes. No entanto, dada a recente volatilidade dos contextos nacionais e internacionais, se as lideranças não tiverem supervisão nem orientação, apenas escutam elogios e críticas positivas e deixam de ver os perigos potenciais, apenas vislumbram luzes verdes nos seus percursos, pelo que correm o risco de vir a sofrer de “daltonismo político”. Estas preocupações merecem ponderação. A última peça escolhida pelo jornal como candidata às “As dez maiores histórias de 2025” foca-se “na prisão de um homem chamado Ao pela Polícia Judiciária, suspeito de ter um conluio de longa data com forças estrangeiras hostis, que fornecia informações falsas e instigadoras incitando ao ódio ao Governo Central e ao Governo de Macau. Depois do interrogatório, Ao foi detido, marcando a primeira acusação ao abrigo da Lei relativa à Defesa da Segurança do Estado da Região Administrativa Especial de Macau”. Acredito que esta história possa vir a ser uma das seleccionadas para “As dez maiores histórias de 2025” e notícias sobre o caso de Ao terão também uma alta probabilidade de serem escolhidas para “As dez maiores histórias de 2026”.