Passagem de ano | Festas na rua e concertos para encerrar 2025

EventosPassagem de ano | Festas na rua e concertos para encerrar 2025 Andreia Sofia Silva - 31 Dez 2025 Macau e Hong Kong vão estar ao rubro esta noite com celebrações que darão as boas-vindas a 2026. Desde concertos gratuitos junto à Praça do Lago Sai Van e nas Casas-Museu da Taipa, a espectáculos no Cotai e à actuação de Mariza no Centro Cultural de Macau, não faltam opções para todos os gostos Está aí o fim de 2025, e se uns optam por uma celebração mais caseira, haverá muita gente disposta a ir para a rua divertir-se na companhia de amigos e com muita música à mistura. Com opções pagas e gratuitas, Macau e Hong Kong acolhem uma série de opções para vários gostos. Uma das iniciativas parte do Instituto Cultural (IC) e já é uma tradição. O fecho de 2025 celebra-se junto à Praça do Lago Sai Van a partir das 22h, e a partir das 21h nas Casas-Museu da Taipa, com o “Concerto de Passagem de Ano – Macau 2025” e a “Festa de Passagem de Ano – Taipa 2025”. No concerto do lado da península actuam diversos cantores e grupos musicais, entre as 22h e as 00h10, nomeadamente a cantora de Hong Kong Panther Chan, e a banda rock Dear Jane. Há ainda um elenco de artistas locais como Soler, Filipe Tou, KC Ao Ieong, winifai, Jenny, thetiredeyes e Initial B, “que irão alternar [actuações] para apresentar uma gama diversificada de música para celebrar uma deslumbrante véspera de Ano Novo”, descreve o IC. No caso desta actuação na Praça do Lago Sai Van, destaca-se o chão do palco, que contará “com um ecrã electrónico combinado com iluminação e efeitos visuais, proporcionando uma experiência visual totalmente nova”. “Toda a actuação será apresentada num formato teatral adaptado a cada sessão, que transmite, através de narrativas, os desejos para o ano vindouro e reflecte as facetas emocionantes da cidade”, acrescenta o IC. Em relação aos concertos nas Casas-Museu da Taipa, o tema será “Integração Multicultural”, podendo o público ver actuações de FIDA, Tuna Macaense, Bossa Eva e João Gomes & Band e Karen Tong, cantora de Hong Kong. Além disso, haverá actuações do Bollywood Dreams Group, de Victor Kumar, e dos grupos de dança filipina da Associação Bisdak de Macau e de dança birmanense e vietnamita de Macau. O cartaz fica completo com as apresentações de magia pelo mágico Jason Fong. A partir das 20h30, e até às 23h30, haverá expositores culturais das comunidades locais das Filipinas, Índia, Mianmar e Vietname, que visam promover a gastronomia e cultura dos seus países. Mariza no CCM Outro dos grandes destaques para encerrar o ano é a actuação da fadista Mariza no Centro Cultural de Macau (CCM) a partir das 20h, ao lado da Orquestra de Macau. “Mariza, a Rainha do Fado e a Orquestra de Macau (OM)” é o nome atribuído ao concerto onde a fadista vai interpretar, “com a sua voz profundamente emotiva, uma selecção de fados icónicos, proporcionando ao público uma experiência musical que transcende géneros e fronteiras espaciais e temporais”. A portuguesa é descrita “como uma das maiores estrelas internacionais do Fado, sendo reconhecida pelo seu estilo musical próprio, que incorpora elementos de soul, jazz e gospel”. Olhando para o Cotai, as operadoras de jogo apostaram forte nos programas de fim de ano. A sala de espectáculos Venetian Arena acolhe o terceiro e último de uma série de concertos de Jason Zhang, que começaram na segunda-feira. Os bilhetes variam entre as 680 patacas e as 2.580 patacas, no caso dos lugares VIP. Jason Zhang Jie nasceu em 1982 na China e estreou-se na competição “My Show”, em 2004, tendo-se sagrado vencedor, o que lhe deu acesso a um contrato com a Universal Music China. No final de 2023 já contava com 15 álbuns gravados e um total de 87 concertos na sua carreira. Ainda no Venetian, bem como no The Parisian Macao e The Londoner, haverá fogo de artifício, com a tradicional contagem decrescente até à entrada em 2026. O evento “Sands New Year’s Eve Countdown Extravaganza” começa com música às 21h30. Tal como a Sands China, também a operadora de jogo Galaxy fez os seus planos para encerrar o ano em grande estilo, nomeadamente nos empreendimentos Andaz Macau, Long Bar e Pony & Plume. A festa faz-se com actuações de Djs e promessa de bebidas à discrição. Para quem pretende algo diferente e, ao mesmo tempo, temático, haverá no The Ritz-Carlton Bar and Lounge a festa “La Nuit Rouge Countdown Party”, com cabaret francês e música ao vivo. Air Supply em Hong Kong Ir a Hong Kong para fechar o ano de 2025 também pode ser uma opção. Para começar, um dos centros de animação será a zona pedonal da Chater Road, em Central. No portal do Hong Kong Tourism Board, lê-se que o público pode desfrutar “de um novo formato de performances de música ao vivo combinado com espectáculos de luz”, nomeadamente da banda Air Supply, que farão “uma actuação especial com os seus êxitos clássicos intemporais”. O duo australiano, formado em 1975, já leva 50 anos de carreira na bagagem e tem canções bem conhecidas como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All” e “Lost in Love”. Nesta noite de fim de ano actuam também os artistas de Hong Kong Jay Fung e Cloud Wan. Não faltarão um coro infantil e a Banda da Polícia de Hong Kong para dar as boas vindas a 2026. As actuações começam às 23h28. Outra contagem decrescente está marcada na zona de Kowloon, na WestK Christmas Town 2025. O público pode assistir a concertos dos On Chan, Kandy Wong, The Hertz, Nowhere Boys, DJ P-Chef e Hong Kong Arts Without Boundaries Foundation, com localização na WestK Christmas Lane [Harbourside East Lawn, Art Park], tendo como pano de fundo o Victoria Harbour. A festa prolonga-se depois da meia-noite. Ainda com resquícios do Natal, o público poderá ver e fotografar a árvore que está na WestK Christmas Town 2025 e que tem 12 metros de altura.