Fogo de artifício, actividades em família e concertos do grupo de Hong Kong “Mirror”, da cantora Linda Wong e do artista local Siu Fai vão marcar os festejos do ano novo, tanto em Macau como na Taipa. As celebrações serão também transmitidas em ecrãs gigantes instalados no Largo do Senado e no Centro Náutico da Praia Grande. A entrada é livre

As últimas horas de 2019 estão à porta e prometem não ser discretas. Para garantir que os festejos de ano novo não passam ao lado de ninguém que por estes dias esteja em Macau, serão realizados no dia 31 de Dezembro, o “Concerto da Passagem de Ano – Macau 2019” e a “Festa da Passagem de Ano – Taipa 2019”, respectivamente na Praça do Lago Sai Van e nas Casas da Taipa. Os dois eventos comemorativos da entrada em 2020 estão a ser organizados pelo Instituto Cultural (IC) e pelos Serviços de Turismo e co-organizados pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e pela Teledifusão de Macau (TDM).

O “Concerto da Passagem de Ano – Macau 2019” terá lugar no dia 31 de Dezembro, a partir das 22 horas, na Praça do Lago Sai Van, e vai contar com as actuações do conhecido grupo de Hong Kong, “Mirror” e do cantor de Macau, Siu Fay. O grupo “Mirror” estreou-se no espectáculo de talentos de Hong Kong “Good Night Show – King Maker”, afirmando-se como um grupo de dança masculina da nova geração. Momentos antes da entrada em 2020, os artistas irão juntar-se ao público para a contagem decrescente e para o espectáculo de fogo de artifício que terá lugar junto à Torre de Macau.

Já a “Festa da Passagem de Ano – Taipa 2019” terá início pelas 20h30, nas Casas da Taipa, procurando proporcionar também algumas actividades destinadas à participação em família. Assim, entre as 20h30 e as 23h30, haverá lugar para a exposição de stands temáticos da Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Indonésia, Myanmar e Vietnam, onde serão exibidos produtos artísticos de personalidades estrangeiras com residência em Macau e proporcionado o acesso a jogos, petiscos e bebidas típicas.

A festa propriamente dita terá início pelas 21h30 e conta com a presença da cantora de Hong Kong, Linda Wong, que vai interpretar canções clássicas e encerrar o espectáculo já perto da meia-noite. Antes disso, o espectáculo vai incluir ainda actuações de vários artistas de Macau, como Elvin Chio Song Hou, Elise Lei, do grupo Rebel Rabbit, da banda de jazz “The Bridge”, Mágico Van, do gupo de dança indiana “Victor Kumar & Bollywood Dreams Group”, do grupo de palhaços “Tru & Tru”, do grupo de dança da “Associação de Ajuda Mútua dos Chineses Ultramarinos da Birmânia em Macau” e ainda do grupo de dança filipina “Bisdak Association of Macau”.

Ano novo para todos

Com o objectivo de levar os festejos a mais pessoas, serão ainda instalados ecrãs gigantes no Largo do Senado e no Centro Náutico da Praia Grande, que irão transmitir ao vivo os espectáculos da noite de ano novo. Além disso, a TDM irá também transmitir o evento em directo através dos seus vários canais e plataformas.

A entrada para ambos os eventos é livre. Segundo o IC, na noite da passagem de ano, serão implementadas várias medidas adicionais de controlo de trânsito e inspecção de segurança, que serão anunciadas em breve.