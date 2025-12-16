Documentário sobre José Maneiras exibido amanhã no Consulado

A DOCOMOMO Macau apresenta amanhã no auditório Stanley Ho, no Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, o novo documentário de António Sanmarful sobre a vida do arquitecto José Maneiras, recentemente falecido. A sessão começa às 18h45 e visa recordar uma “figura incontornável do modernismo em Macau”. Apresenta-se neste filme “uma visão aprofundada sobre o contributo singular de José Maneiras para a arquitectura moderna no território”.

Com recurso a entrevistas, imagens de arquivo e visitas às obras mais emblemáticas, o documentário produzido pela DOCOMOMO “regista e valoriza o legado de um criador cuja influência permanece visível na paisagem urbana de Macau”.

Segundo uma nota da DOCOMOMO, José Maneiras, macaense nascido em 1935, formado na Escola de Belas Artes do Porto, “destacou-se pela sua abordagem inovadora, pela integração sensível entre forma e função e pela capacidade de interpretar o espírito do modernismo num contexto multicultural e em rápida transformação”.

“A sua obra constitui hoje um testemunho fundamental da evolução arquitectónica de Macau na segunda metade do século XX”, defende ainda a DOCOMOMO, que, com este documentário, pretende “reforçar o compromisso com a documentação, conservação e divulgação da arquitectura moderna, promovendo o debate público sobre a importância do património construído e da memória colectiva”.

Uma vida preenchida

Além da actividade profissional como arquitecto, Maneiras foi, ainda antes do 25 de Abril de 1974, uma figura ligada à política local, tendo depois estado ligado à criação do Centro Democrático de Macau. Foi também presidente da então Câmara Municipal do Leal Senado, entre os anos de 1989 e 1993. Na sua área de formação, integrou o grupo de fundadores da Associação de Arquitectos de Macau, em 1987, de que também foi presidente.

Colaborou, anos mais tarde, com nomes como Carlos Marreiros, e o engenheiro José Chui Sai Peng, nomeadamente na requalificação da praça do Tap Seac. Em termos de obra feita, destaca-se um dos primeiros conjuntos habitacionais com a sua assinatura, de 1964, o São Francisco, em frente ao Clube Militar; ou ainda o bloco Fon Wong, de 1966, junto às Ruínas de São Paulo. Na Areia Preta existe ainda a “Casa para Cegos”, construída em 1971.