Cinemateca Paixão | Clássico de Kubrick para ver no dia de Natal

Um clássico distópico sobre comportamento e sociedade, pela mente criativa de Stanley Kubrick, é o que propõe a Cinemateca Paixão para o dia de Natal. O filme “A Laranja Mecânica” será exibido nos dias 25 e 27 de Dezembro. Mas, até lá, há muitos filmes para ver, como “Köln 75”, “Girl” ou “Ressurection”

Stanley Kubrick, um dos mais aclamados realizadores de cinema, fez em 1971 aquele que será um dos mais polémicos filmes da sua carreira, e que pode agora ser visto, ou revisto, na Cinemateca Paixão. Trata-se de “A Laranja Mecânica”, lançado em 1971, que será exibido no dia 25 de Dezembro, a partir das 19h30, e também no dia 27.

Para quem quer fugir ao espírito natalício da época e apostar em histórias bem distantes desse panorama, pode ver de novo a obra-prima de Kubrick que se passa na sociedade de Inglaterra, mas em cenários completamente marcadamente exagerados face à realidade que conhecemos.

“A Laranja Mecânica” centra-se em torno de um jovem sociopata, violento, que é sujeito a uma terapia de reabilitação experimental, alterando o seu comportamento. Sobre este filme, o próprio Kubrick descreveu-o como “uma obra de arte”.

“Nunca nenhuma obra de arte causou danos sociais, embora aqueles que pretendem proteger a sociedade contra as obras de arte que eles próprios acham perigosas, esses sim, têm provocado enormes danos sociais”, disse.

O realizador, que deu nome a tantos outros clássicos bem conhecidos do cinema, como o filme de terror e suspense “Shining” ou, bem mais actual, “De Olhos Bem Fechados”, inspirou-se, para esta produção de 1971, na obra do escritor Anthony Burgess. O livro “A Laranja Mecânica” foi lançado em 1962 atingindo estatuto de livro de culto sem escapar à polémica, tal como o filme anos depois. Nascido em Manchester em 1917, Burgess viria a falecer em Londres, em 1993, tendo feito carreira militar e dado aulas na Ásia, em lugares como Malásia ou Brunei.

Aqui, o leitor acompanha uma sociedade futurista em que a violência se torna muito presente, gerando respostas também agressivas por parte de um Governo totalitário que domina a sociedade.

Amizade e animais

A programação da Cinemateca Paixão traz também “Encantos de Dezembro”, a habitual secção mensal de filmes pautada pela diversidade. Muitos dos filmes escolhidos exibem-se nos próximos dias, como é o caso de “Paws Land”, película de Hong Kong exibida amanhã, a partir das 19h30, e depois nos dias 21, 23 e também no dia de Natal.

“Paws Land” é um documentário do realizador Au Cheuk-man que aborda a temática dos animais abandonados, focando-se nas histórias de voluntários locais que, durante quatro anos (de 2019 a 2023), acompanharam mais de 40 animais abandonados na região vizinha.

Segue-se “Girl”, uma produção deste ano oriunda de Taiwan, com uma única exibição na quinta-feira a partir das 19h30. Trata-se da apresentação, em Macau, do filme que ganhou o prémio de “Melhor Realizador” no Festival Internacional de Cinema de Busan, na Coreia do Sul, neste caso atribuído a Shu Qi.

Este é um filme sobre amizade, em que uma jovem se torna amiga de outra com um nome parecido, e que personifica os sonhos que ela própria escondeu. É então que o passado da sua mãe desafia as suas aspirações, levando-a a um ciclo de desespero.

Da Europa chega “Köln 75”, exibido esta sexta-feira, na véspera de Natal, às 21h30, e domingo, dia 28, a partir das 16h30. Indicado ao Prémio Alemão de Cinema deste ano, nas categorias de “Melhor Filme”, “Melhor Actriz Principal”, “Melhor Edição” e “Melhor Actor Secundário”, o filme passa-se em Colónia, cidade alemã, em 1975, contando a história verídica de Vera Brandes.

Esta, contra tudo e todos, reservou a Ópera de Colónia para levar à cidade um concerto de Keith Jarrett, lutando até contra os pais conservadores. A improvisação que Jarrett fez ao piano acabaria por ficar para a história, surpreendendo a própria Vera, culminando na gravação do histórico disco ao vivo “The Köln Concert”.

Outro destaque da Cinemateca Paixão para este mês é “Ressurrection”, uma co-produção da China e França, deste ano, que ganhou o “Prémio Especial do Júri” do Festival de Cinema de Cannes. Tem uma única exibição, a 21 de Dezembro, às 19h30, e foca-se na figura de um monstro agarrado a visões que mais ninguém consegue ver, até que aparece uma mulher que entra nos seus sonhos e visões, procurando descobrir a sua verdade. A realização está a cargo de Bi Gan.

Ainda na véspera de Natal exibe-se “Die, My Love”, com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson nos papéis principais. Estes desempenham os papéis de um casal que, depois de uma vida agitada em Nova Iorque, decide mudar-se para a zona rural de Montana. O isolamento a que ficam sujeitos leva a que as suas vidas se tornem psicologicamente desafiantes.