Música Coral | Macau será palco de simpósio mundial em 2026

Macau irá acolher entre 23 e 28 de Agosto do próximo ano o Simpósio Mundial de Música Coral, um evento que irá reunir no território “os principais coros, maestros, compositores e estudiosos de música coral do mundo, proporcionando para o futuro um palco global de excelência e inovação coral”, adiantou a Associação de Arte Coral de Macau (AACM).

O simpósio será organizado sob os auspícios da Federação Internacional de Música Coral (International Federation of Choral Music – IFCM), uma organização internacional afiliada à UNESCO, tendo como lema “Reimaginar o Futuro”.

Desde concertos de gala e workshops a fóruns académicos e exposições, o evento contará com cinco dias de apresentações e intercâmbios de nível mundial, servindo de “ponto de encontro internacional para a comunidade coral, promovendo a colaboração e novas parcerias artísticas”.

A associação local acrescenta que a realização deste evento será “um marco significativo para Macau, afirmando a sua posição como centro de intercâmbio cultural e celebração musical”. Para já, 14 grupos confirmaram a sua participação, entre os quais, o Hamilton Children’s Choir (Canadá), Madrigal Choir (Filipinas), Vox Clamantis (Estónia), Crazy Singers Choir (Hong Kong), Shanghai Youth Choir (China), Ansan City Choir (Coreia do Sul) e o World Youth Choir. Além disso, está confirmada “a participação de 40 palestrantes de renome mundial para as masterclasses e workshops”.