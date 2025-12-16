Jogo | Mercado de massas com apostas mais baratas

No início de Dezembro, o valor das apostas mínimas nas mesas de jogo mostrou uma redução face a Novembro. A tendência surge identificada no mais recente relatório do Citigroup, assinado pelos analistas George Choi e Timothy Chau.

De acordo com o documento, citado pelo portal GGR Asia, desde o início do mês surgiram novas zonas de jogo em casinos como o StarWorld, City of Dreams, Wynn Macau ou o Hotel Lisboa que aceitam apostas mínimas com valor de 300 dólares de Hong Kong.

De acordo com o entendimento dos analistas, as concessionárias estão a adaptar-se à nova realidade e a tentar atrair os clientes que costumavam jogar nos casinos-satélites. De acordo com as últimas mudanças à lei do jogo, proposta pelo Governo e aprovada pelos deputados, os casinos-satélite que não forem adquiridos pelas concessionárias até ao final do ano têm de encerrar as portas. Apenas o casino L’Arc conseguiu chegar a acordo para continuar a operar.