Crime | MP alerta para fraudes electrónicas

O Ministério Público (MP) alertou ontem a população para o aumento “recente” do número de fraudes em que os criminosos se fazem passar por procuradores do Ministério Público ou das diferentes Procuradorias do Interior da China.

A mensagem consta de um comunicado em que se indica que o montante das perdas financeiras com este crime “continua a subir”, embora não seja adiantado um dado concreto. As fraudes são cometidas por contacto telefónico ou através das diferentes aplicações móveis, com os criminosos a acusarem as vítimas de terem cometido crimes no Interior da China.

As chamadas são depois transferidas para outra pessoas, ligada à rede criminosa, que se faz passar por membro do Ministério Público que alegadamente conduz uma “investigação online” com um interrogatório feito através da partilha de ecrã ou de teleconferência. Estes contactos têm como único objectivo obter os dados das vítimas para mais tarde fazer transferências bancárias.