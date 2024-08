Jogo | Receitas com subida de 5,1 por cento

As receitas do jogo subiram 5,1 por cento em Julho, face ao mês anterior. Os números foram revelados ontem pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

No mês passado os casinos arrecadaram 18,59 mil milhões de patacas, face aos 17,69 mil milhões de patacas de Junho. Foi um crescimento na ordem dos cinco por cento.

Quando a comparação é feita com Julho de 2023, o crescimento é mais acentuado, na ordem dos 11,6 por cento. Em Julho de 2023, os casinos tinham registado receitas de 16,66 mil milhões de patacas.

Apesar das receitas estarem em crescimento, os 18,59 mil milhões de patacas ainda estão longe dos valores pré-pandemia. Em Julho de 2019, os casinos tinham arrecadado 24,45 mil milhões de patacas. A diferença significa que os valores de 2024 são apenas 76 por cento do que acontecia em 2019.

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros sete meses deste ano registaram um aumento de 36,7 por cento em relação ao ano anterior, com um total de 132,348 mil milhões de patacas contra 96,798 mil milhões de patacas entre Janeiro e Julho de 2023.

Também no que concerne às receitas acumuladas, os valores estão longe dos níveis de 2019, o último ano em que não se sentiram os efeitos da pandemia. Em 2019, até Julho, as receitas acumuladas tinham atingido os 173,96 mil milhões de patacas. O valor do actual ano representa 76 por cento dos montantes registados em 2019.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de 183 mil milhões de patacas, quatro vezes mais do que em 2022, depois de em Janeiro ter levantado todas as restrições à entrada de turistas, que vigoraram durante quase três anos, devido à pandemia da covid-19.