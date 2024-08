DSAL | Agosto com mais de 1.500 vagas de emprego

Na segunda metade de Agosto, nos dias 14,15, 22, 25 e 27, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) organiza feiras de emprego onde serão disponibilizadas 1.551 vagas para trabalhar nas concessionárias de jogo. As inscrições para as seis sessões abrem hoje e os residentes interessados podem inscrever-se até 26 de Agosto, véspera da última sessão, no website da DSAL.

A iniciativa tem como objectivo atenuar a pressão sentida por parte das empresas na procura de recursos humanos e proporcionar postos de trabalho aos residentes de Macau, indica a DSAL.

As primeiras sessões de emparelhamento para as empresas decorrerão nos dias 14 de Agosto (SJM Resorts), 15 de Agosto (Galaxy Entertainment Group), 22 de Agosto (MGM e Wynn), 25 de Agosto (Melco Resorts & Entertainment), e 27 de Agosto (Sands China).

As vagas disponíveis são para cargos em “vários departamentos da linha de frente e de apoio de hotéis e estabelecimentos de restauração e bebidas”, sobretudo para “restauração”, “quartos e limpeza” e “operações da linha da frente”, representando mais de 80 por cento das vagas. Porém, serão também disponibilizadas vagas para postos de gestão e de trabalho técnico-profissional, “como gerente de estratégias e de análise, analista de nível avançado, gerente de desenvolvimento de clientes, director de promoção de relação com o cliente, gerente do departamento de tecnologia da informação, engenheiro e gerente da secção de gestão de instalações”.