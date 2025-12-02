TNR | Número de migrantes a crescer em Macau

Macau empregava no final de Outubro mais de 184.300 trabalhadores migrantes, o valor mais elevado dos últimos cinco anos, foi ontem anunciado.

Segundo dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública, divulgados pela Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, este número é o mais alto desde Junho de 2020, no início da pandemia de covid-19. Os trabalhadores sem estatuto de residente aumentaram em quase 2.500 este ano e em mais de 32.400 desde Janeiro de 2023, quando acabou a política ‘zero covid’, que esteve em vigor em Macau e na China continental durante quase mais de três anos.

Nesse mês, a mão-de-obra vinda do exterior, incluindo da China continental, tinha caído para menos de 152 mil, o número mais baixo desde Abril de 2014. Desde o pico máximo de 196.538, atingido no final de 2019, no início da pandemia, e até Janeiro de 2023, a cidade perdeu quase 45 mil trabalhadores não residentes, que correspondiam a 11,3 por cento da população activa.

Macau, que à semelhança da China seguia a política ‘zero covid’, reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo trabalhadores não residentes, a partir de 08 de Janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições. O sector da segurança e actividades imobiliárias foi o que mais contratou este ano, ganhando 888 trabalhadores não residentes, seguido dos empregados domésticos (mais 770) e da construção (mais 587).

Toca a fechar

As concessionárias de jogo – o maior empregador privado da região semiautónoma chinesa – também aumentaram em 156 o número de funcionários migrantes, apesar do encerramento de ‘casinos-satélite’. Em 09 de Junho, o Governo de Macau anunciou que as concessionárias de jogo tinham comunicado o fim da exploração dos 11 ‘casinos-satélite’, onde trabalham cerca de 5.600 residentes.

Na altura, o então secretário para a Administração e Justiça, André Cheong Weng Chon, exigiu às operadoras a garantia de um emprego, mas apenas para os trabalhadores locais afectados. Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a actividade destes espaços de jogo.

Oito dos ‘casinos-satélite’ já encerraram, incluindo quatro até ao final de Outubro. O último a fechar portas, na sexta-feira, foi o Ponte 16, com 1.025 funcionários. O Fortuna, encerra em 10 de Dezembro, de acordo com uma nota interna da dona da propriedade, a empresa Kou Seng Holdings, citada pelo portal de notícias de jogo GGRAsia.

Apesar da subida do número de trabalhadores não residentes, a taxa de desemprego caiu para 1,7 por cento entre Agosto e Outubro, o valor mais baixo desde Janeiro. A crise económica criada pela pandemia tinha levado a taxa de desemprego a atingir 4 por cento no terceiro trimestre de 2022, o valor mais alto desde 2006. A economia de Macau cresceu 8 por cento no terceiro trimestre, graças ao aumento do número de visitantes, de acordo com dados oficiais.