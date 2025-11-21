Ponte 16 | Afastada compra, casino fecha portas a 28 de Novembro

A SJM anunciou ontem a compra da empresa detentora do L’Arc Hotel por 1,75 mil milhões de patacas. Porém, a concessionária voltou atrás na intenção de comprar a propriedade do Casino Ponte 16, que irá encerrar portas no fim do dia 28 de Novembro, após “avaliação minuciosa do plano empresarial a longo prazo”

De todos os casinos-satélite que operavam em Macau, apenas o casino do L’Arc Hotel irá sobreviver à legislação que obriga à compra das propriedades pela concessionária responsável pela licença sobre a qual o jogo é explorado. A SJM anunciou ontem que vai comprar a empresa detentora da propriedade do L’Arc Hotel, por 1,75 mil milhões de patacas, mas que abdica do Casino Ponte 16, ao contrário do que havia indicado.

A decisão para não comprar a propriedade foi tomada após uma “avaliação minuciosa do planeamento empresarial a longo prazo, considerações comerciais e priorização de recursos em todo o portfólio do grupo” empresarial. Assim sendo, o Casino Ponte 16 “vai encerrar oficialmente as suas operações às 23h59 de sexta-feira, 28 de Novembro de 2025. Todas as mesas e máquinas de jogo actualmente em funcionamento no local serão transferidas para outros casinos da empresa, a fim de garantir a continuidade do serviço aos clientes”, indicou ontem a SJM em comunicado.

O grupo empresarial reiterou que “dá grande importância à protecção do emprego local” e que “dos funcionários que trabalham no Casino Ponte 16, todos os funcionários locais empregados pela SJM Resorts manterão os seus empregos e serão transferidos para outros casinos da empresa para desempenhar funções relacionadas com jogos, de acordo com as necessidades operacionais”. Em relação aos trabalhadores que tinham vínculo laboral com a empresa que ainda explora o espaço, mas que têm estatuto de residente da RAEM “serão convidados a candidatar-se a vagas dentro do grupo, com prioridade na contratação em circunstâncias iguais, e serão fornecidas medidas de apoio, conforme apropriado, para garantir uma transição suave”.

Acompanhar de parte

Como tem acontecido sempre que é anunciado o encerramento de um casino-satélite, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) garantiu que “irá supervisionar rigorosamente os procedimentos de encerramento do referido casino e da respectiva sala de máquinas de jogo, de forma a assegurar que decorram de forma estável e ordenada e que todos os procedimentos legais estejam a ser devidamente cumpridos”.

Em relação aos 1.025 trabalhadores do Casino Ponte 16, a DICJ indicou que irá “manter uma estreita comunicação” com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, para assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos pela concessionária em relação à recolocação dos trabalhadores, assim como à manutenção de remuneração, regalias e condições de trabalho.

O que resta

Sobre a compra e exploração do Casino L’Arc Macau, a DICJ indicou que “irá proceder ao acompanhamento dos casinos-satélite em estrito cumprimento da lei do jogo”, e que o Governo irá apreciar, “de acordo com os termos legais”, o pedido da SJM para exploração de casino, sob a forma de gestão e exploração directa.

A directora executivo do grupo, Daisy Ho, afirmou que o “Hotel L’Arc tem uma localização central dentro de um aglomerado activo de jogo, hotelaria e tráfego de turistas na Península de Macau que, combinado com as atracções turísticas das redondezas, cria oportunidades que poucos lugares conseguem igualar”. A líder do grupo apontou também o potencial da coordenação entre propriedades da SJM, abrindo oportunidades, sinergias de promoção integrada e eficiência operacional.