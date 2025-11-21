Legionella | Homem em estado grave

As autoridades de saúde anunciaram o registo do quinto caso de Legionella desde o início do ano, num residente que se encontra em estado crítico e ligado ao ventilador. A infecção, também conhecida como Doença dos Legionários, foi diagnosticada num residente de Macau, com 69 anos, e antecedentes de doenças crónicas.

“No dia 12 de Novembro, o doente recorreu ao serviço de urgência do Hospital Conde de São Januário, queixando-se de falta de ar. Os exames complementares revelaram um derrame pleural à direita e uma pneumonia aspirativa, tendo o doente sido imediatamente internado para tratamento”, foi revelado.

“No dia 19 de Novembro, o exame da amostra de expectoração deu positivo para doença dos legionários, tendo o doente sido diagnosticado com legionela”, foi acrescentado. Os serviços de saúde indicaram que o homem está em estado crítico e ligado a um ventilador.