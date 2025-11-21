Workshop de maquilhagem antecipa espectáculo na Casa Garden

No domingo, a partir das 15h, a artista de maquilhagem local Mandy Cheuk irá ministrar na Casa Garden um workshop que é uma extensão do projecto Surrealist Chinoiserie: “Golden City of Seres”, que resultou na apresentação de uma performance do universo da Art For All Society (AFA).

“Como maquilhadora experiente, a especialização de Mandy Cheuk abrange pintura corporal, efeitos especiais para cinema e televisão, performances teatrais e direcção artística. O seu talento é reconhecido internacionalmente”, descreve a AFA.

O workshop, que tem um preço de 300 patacas por pessoa, ou 500 patacas por duas pessoas, nasce do último espectáculo “Surrealistic Chinoiserie”—Golden City of Seres”, que foi apresentado na cidade belga de Antuérpia no passado mês de Junho. A performance “made in Macau”, que começou em Antuérpia, vai regressar a Macau no dia 6 de Dezembro, às 18h30, na Casa Garden. A entrada é livre.

“Reunindo uma equipa de artistas de elite de Pequim e Macau, o espectáculo tece um mundo fantástico através do vocabulário físico da dança contemporânea, maquilhagem artística exclusiva, música electrónica meticulosamente arranjada e arte visual repleta de fantasia dos imaginários orientais e ocidentais”, descreve a organização.

Todos os elementos

A tensão visual criada pela perfusão complexa de elementos ganha vida com a coregrafia inspirada em danças clássicas e tradicionais chinesas e formas de expressão típicas do ballet contemporâneo.

A performance nasce da visão artística de Leong Chi Mou, e é dirigida e interpretada pelos bailarinos Jay Zheng e Tina Kan, “decorada” pela maquilhagem, pintura corporal e criação estilística de Mandy Cheuk e a banda sonora ao vivo a cargo de Faye Choi, da banda local de música electrónica EVADE.

O projecto, que conta com o “apoio académico” de Alice Kuok, tenta através de várias “perspectivas contemporâneas, desconstruir e remodelar o conceito estético consagrado pelo tempo, escavando as transformações e extensões da histórica ‘Rota da Seda’ no contexto contemporâneo e interrogando os desejos latentes no seu cerne”.