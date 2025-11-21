Coloane | “Connections Music.Movement.Nature” este fim-de-semana na Urban Farm

Depois de ter sido adiado devido ao super tufão Ragasa, o festival “Connections – Music.Movement.Nature” realiza-se este fim-de-semana na vila de Coloane. Música ao vivo, artesanato, workshops, dança e vários tipos de actividades para famílias vão marcar dois dias de comunhão no espaço Urban Farm

O “Connections – Music.Movement.Nature” é o resultado de um impulso comunitário de pertença e partilha de uma família maior que sangue e genes, nascido nas antípodas de uma cidade mergulhada em materialismo e mercantilismo dos concertos dos vários tipos de pop regionais que marcam parte da agenda cultural da cidade. Depois de duas edições em 2018 e 2019, e do adiamento devido ao super tufão Ragasa, o festival está de volta este fim-de-semana, desta vez no espaço Urban Farm na vila de Coloane.

Construído pela comunidade, para a comunidade, o “Connections” deste ano tem um cartaz recheado com 30 workshops das mais variadas áreas, 20 actuações de djs e actuações de Beto Ritchie, Lobo e Náv, uma zona para comidas, bebidas e artesanato por criadores locais e múltiplas actividades para famílias.

“Os responsáveis, que se assumem como ‘uma criação colectiva que alia um modo de vida consciente com experiências únicas’, pretendem através desta iniciativa proporcionar ‘Actividades em Família, Palestras e Workshops, Exploração do Bem-Estar e Expressão Artística’”, indica a organização em comunicado.

Depois dos eventos realizados em 2018 e 2019 na zona da Barragem de Ká-Hó, este ano a festa muda-se para um novo espaço de maior dimensão, que irá permitir que possam decorrer diversas actividades espalhadas por sete zonas distintas: o “Village”, uma pitoresca área que se assemelha a uma aldeia tradicional chinesa, com casas de madeira num jardim oriental, será a zona de refeições e bebidas e de venda de artesanato. Larry’s Place, Concept H, Lotus Cocktails, Cakes By Rose & Muse, Juk e Happy Stand são os responsáveis pelos comes e bebes.

Na “Village” vão estar montados 10 stands de venda de artesanato de criadores locais (Dreama, Cordelia Handmade, Zarja’s Selections, CeraGigi, Dollfie, Wickd Candle Studio, White Lodge Dreamland, Love and Light Handmade Studio, Gems Awakening, Free Spirit Home e o stand Rui Carreiro Barbeiro.

Inspirar, expirar

Ao lado, o “Gypsy Camp”, uma zona com almofadas e lugares de descanso, irá permitir a exploração musical com instrumentos musicais como o asalato, participar num círculo de tambores, num workshop de canto, ou assistir a um concerto de handpan com o duo Nàv, que faz a curadoria da área. Nas imediações, numa tenda mongol (yurte) será realizada uma palestra sobre temas espirituais e sessões individuais de tarot e leitura da alma.

As actividades para famílias irão ter lugar na “Family Tent”, oferecendo sessões de Meditação para Famílias, Mandala Dot Painting, Crochet, Pintura de Círculos da Vida e Construção de Máscaras de Animais em cartolina.

Na “tenda familiar” a Associação Sílaba irá proporcionar momentos de leitura interactiva, o lançamento da “CaixaPiz” e actividades para os mais pequenos.

Tirando os pés do chão, a área “Treetop”, uma mezannine construída na copa de uma árvore, foi escolhida para todas as actividades de exploração corporal e momentos mais serenos, de meditação e relaxamento. Com actividades a decorrer da manhã ao entardecer, o “Treetop” vai albergar também sessões de Danças Brasileiras e Dança Consciente, assim como de Yoga, Gyrokinesis e CoreNature, uma fusão de Pilates e Animal Flow. Estão igualmente previstas sessões de Sound Bath e meditações ao pôr do sol e de ligação à natureza.

Bosque encantado

Ao fundo da propriedade do Urban Farm, na zona “Concrete”, estão agendadas sessões de graffiti e arte urbana com o colectivo de artistas locais Outloud International Street Art Festival.

Por último, no “Woods”, numa clareira de um pequeno bosque, situa-se o espaço de música electrónica e de dança ao ar livre, que contará com prestações de diversos djs locais e da região. A oferta musical irá também marcar presença na zona do “Village”, com uma selecção mais orgânica, lounge, e focada em músicas do mundo, e também a actuação ao vivo de Beto Ritchie amanhã às 15h e Lobo no domingo às 18h.

É aconselhado aos participantes levarem roupa quente, repelente para insectos, chapéus, protector solar, toalha, lanterna, cinzeiro portátil. A organização do evento anunciou nas redes sociais que os donativos de entrada ainda à venda, custam entre as 180 e 280 patacas para entradas de um ou dos dois dias do evento, sendo que à porta serão entre as 200 e 300 patacas.