Imobiliário | Governo planeia novas medidas contra crise

As autoridades chinesas deverão ter em mãos um novo plano de ataque à crise que afecta o mercado imobiliário há mais de dois anos. Apoio às hipotecas e incentivos fiscais são algumas das medidas previstas por analistas

O Governo da China está a ponderar aprovar um novo pacote de medidas para revitalizar o mercado imobiliário, afectado por uma crise prolongada, por temer a destabilização do sistema financeiro, revelou ontem a Bloomberg.

De acordo com fontes que pediram o anonimato, citadas pela agência de notícias financeiras, Pequim poderá apoiar as hipotecas, reduzir os custos associados e aumentar os incentivos fiscais às transações de imóveis. Um eventual apoio às hipotecas – uma medida sem precedentes na China – poderia atrair mais compradores para o mercado imobiliário, cujos preços estão em queda há 29 meses consecutivos, quase dois anos e meio.

Um primeiro pacote de medidas, aprovado em 2024, teve um efeito positivo no sector, mas o impulso acabou por perder força. Desde o início do ano, as vendas medidas pela área do terreno caíram 6,8 por cento em termos homólogos, e o investimento em desenvolvimento imobiliário diminuiu 14,7 por cento.

A crise imobiliária, que começou no início da década, afectou a riqueza das famílias, o consumo e o emprego, resultando numa menor capacidade de pagamento de hipotecas e, por conseguinte, segundo a agência de notação financeira Fitch, num maior risco de incumprimento para os bancos.

No final de Setembro, a banca chinesa detinha um valor recorde de 492 mil milhões de dólares em empréstimos mal-parados e continuava a enfrentar uma forte pressão sobre as margens de juro.

A Bloomberg sublinha ainda que os preços — tanto de imóveis novos como usados — sofreram em Outubro as maiores quedas no espaço de um ano. Isto apesar do Governo chinês ter removido restrições à compra de mais de uma casa — introduzidas para tentar arrefecer o mercado durante os anos de expansão — e implementado medidas de apoio, mesmo em metrópoles como Pequim e Xangai.

Para quando?

Face à incerteza económica e à desvalorização dos imóveis, os consumidores chineses têm optado por reduzir as dívidas. O saldo em dívida das hipotecas caiu 3,9 por cento desde o pico histórico, atingido no início de 2023. A Bloomberg garante que Pequim está a discutir o novo pacote de medidas desde o terceiro trimestre de 2025, mas admitiu não saber se já existe um consenso sobre as políticas específicas a implementar ou quando serão anunciadas.

A situação financeira das empresas imobiliárias chinesas agravou-se depois da China ter, em Agosto de 2020, restringido o crédito bancário para promotores que tinham acumulado elevados níveis de dívida, principalmente a Evergrande, com passivos de quase 330 mil milhões de dólares.

Nos últimos anos, as autoridades chinesas lançaram sucessivas medidas para conter o colapso do setor imobiliário. Os bancos estatais abriram linhas de financiamento multimilionárias, dando prioridade à conclusão de projectos cujos apartamentos já tinham sido vendidos.

A crise no sector é apontada como uma das principais causas do abrandamento económico da China, com o peso do imobiliário no Produto Interno Bruto (PIB), incluindo os efeitos indirectos, estimado em cerca de 30 por cento, segundo analistas.