Grupo Sa Sa | Menos vendas mas maiores lucros

Entre Abril e Junho, o grupo Sa Sa apresentou uma redução anual de 1,4 por cento nas vendas a retalho e de 3,6 por cento na venda de medicamentos e cosméticos em Macau. Os números constam dos resultados dos primeiros seis meses do ano, que foram divulgados ontem pela cadeia de lojas de Hong Kong.

Apesar das menores vendas em Macau, a situação em Hong Kong, no Interior e em outros países, como Singapura, Malásia ou nas Filipinas, apresentou melhorias que contribuíram para um lucro de 50,2 milhões de dólares de Hong Kong, um aumento anual de 54,8 por cento.

Na apresentação dos resultados, o grupo reconhece que os novos vistos para turistas do Interior visitarem Macau e Hong Kong estão a beneficiar os dois mercados. No entanto, as deslocações dos residentes de Macau e Hong Kong para o Interior são vistas como um desafio, dado que levam a uma diminuição do consumo. Os dados de Hong Kong mostram deslocações recorde para o Interior. Em Macau, as deslocações também estão a aumentar, mas o grupo indica que o Governo não revela os dados.

Ao mesmo tempo, em relação ao aumento do turismo do Interior, o relatório reconhece que os novos turistas estão cada vez mais interessados em “vivenciar novas experiências”, em vez de estarem tão focados nas compras, sendo indicado que estes novos padrões de consumo podem ter impacto nos resultados do grupo.

Além disso, é pedido um maior acesso à mão-de-obra local: “O Grupo Sa Sa continua cautelosamente optimista em relação aos mercados de Hong Kong e Macau. No entanto, os governos das RAE de Hong Kong e Macau precisam resolver a escassez de mão-de-obra local para manter altos padrões de serviço e acomodar os clientes durante a noite”, foi alertado.