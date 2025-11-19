Tap Siac | Feira de Artesanato do Outono abre amanhã ao público

EventosTap Siac | Feira de Artesanato do Outono abre amanhã ao público Hoje Macau - 19 Nov 2025 A Feira de Artesanato do Tap Siac no Outono arranca amanhã e encerra no dia 30 de Novembro, sempre entre quinta-feira e domingo, adiantou o Instituto Cultural (IC). Às quintas e sextas-feiras, o horário de funcionamento da feira será entre as 17h e as 22h, enquanto aos sábados e domingos o horário é entre as 15h e as 22h. Amanhã, a partir das 18h, durante a cerimónia de abertura, o público poderá assistir à actuação de KURO, um cantor e compositor do Interior da China “conhecido pela sua voz emblemática, de estilo metalcore, e pelo seu dinamismo electrizante em palco”, indica o Governo, acrescentando que o artista construiu uma identidade singular como “Cavalheiro do Rock”. Aos 18 anos, KURO conquistou o segundo lugar no Concurso Global de Canto Cantonense. Em 2013, participou no programa The Voice of China, tendo o seu grande êxito em cantonense, “Guilty Mind”, ultrapassado as 200 milhões de visualizações em diversas plataformas online. Esta edição da Feira de Artesanato apresenta mais de 200 stands de artesanato e de gastronomia criativa por profissionais culturais e criativos provenientes do Interior da China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Vão estar à venda “uma vasta gama de produtos originais, incluindo artigos de uso diário, vestuário, acessórios, artesanato e produtos artesanais naturais, para além de produtos alimentares”. Além de KURO, durante os seis dias de Feira de Artesanato vão actuar 47 músicos de Macau, Interior da China e Hong Kong.