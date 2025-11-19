Bienal | Obra “Não Terminal” em exibição na Praça do Centro Cultural

A obra de arte pública “Não Terminal”, integrada na Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2025 (“Arte Macau 2025”), está em exibição na Praça do Centro Cultural de Macau. “Não Terminal” é uma criação da “conceituada artista contemporânea chinesa Yin Xiuzhen, conhecida pelas suas instalações artísticas de forte estilo pessoal e obras interactivas”, indicou em comunicado a empresa de relações públicas contratada pelo Instituto Cultural.

A instalação vídeo interactiva montada na praça do centro cultural “estabelece uma plataforma de interacção social pública centrada numa ‘passadeira de bagagens estática’” de aeroporto. Por cima da instalação estão pendurados ecrãs que exibem imagens ao vivo do local e cenas pré-gravadas que retratam o quotidiano. “Deste modo, a artista e o público podem criar um teatro animado da vida em constante mutação”, é referido.

A passadeira para recolha de bagagem é uma metáfora “através da justaposição dos conceitos de ‘terminal’ e ‘não terminal’”, explorando “a fluidez e a incerteza da vida”, que convida a reflexões existenciais, “sublinhando, ao mesmo tempo, a singularidade e a diversidade de cada indivíduo e da colectividade, neste fluxo contínuo”.

A Exposição de Arte Pública constitui uma das secções de destaque da Arte Macau 2025, integrando a arte no espaço urbano e no quotidiano, ao mesmo tempo que convida o público a imaginar novas alternativas para o espaço público.

Todas as obras estão abertas ao público, para visita, incluindo “Mãos emprestadas”, no Teatro D. Pedro V; “Mercadores e Guerreiros,” na Rua da Tercena; “A Torre do Tempo” e “Não Terminal,” na Praça do Centro Cultural, e podem ser visitadas até 12 de Dezembro.