Automobilismo | GP continuará no TCR World Tour em 2026

O Grande Prémio de Macau irá novamente fazer parte do calendário do Kumho FIA TCR World Tour na próxima temporada e, mais uma vez, como a prova de encerramento de temporada de uma competição que irá aumentar a sua presença na Ásia em 2026

Marcelo Lotti, presidente do WSC Group, confirmou à imprensa, durante o fim de semana do 72.º Grande Prémio de Macau, que o calendário do próximo ano deverá incluir uma prova na Coreia do Sul – país natal da marca de pneus e patrocinador do campeonato, Kumho, assim como da Hyundai, a marca com mais carros nas grelhas de partida da competição mundial -, uma segunda prova na República Popular da China e a tradicional ronda de fim de temporada no Circuito da Guia.

Para aumentar a presença no continente asiático, sem afectar os orçamentos das equipas, de fora do calendário irá ficar a Austrália. O promotor do campeonato também não irá avançar com a possibilidade de organizar uma segunda prova no continente americano, sendo que a visita ao México é uma certeza. Já no “velho continente”, o Kumho FIA TCR World Tour manterá as suas três provas, com o circuito citadino português de Vila Real a receber um destes eventos no mês de Julho.

Para Marcello Lotti, “o Grande Prémio de Macau é o nosso equivalente ao Mónaco”, e para o empresário italiano, “todos os campeonatos precisam de um evento assim”. Apesar do número menor de inscritos que a prova deste ano reuniu no território, “sair de Macau está obviamente fora de questão”.

O calendário da temporada de 2026 do Kumho FIA TCR World Tour deverá ser revelado ao público no dia 13 de Dezembro, quando o Conselho Mundial da FIA reunir em Tashkent, na República do Usbequistão, na mesma altura da cerimónia de entrega anual de prémios da FIA.

Questões de números

A lista de participantes da Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau teve apenas dezassete dos vinte e quatro carros inicialmente inscritos. Esta terá sido uma das grelhas de partida mais reduzidas de sempre da altamente popular Corrida da Guia, cuja primeira edição decorreu em 1972. Em parte, este número aquém das expectativas deveu-se à ausência, por razões desconhecidas, de equipas e pilotos oriundos do TCR China, um dos mais fortes campeonatos nacionais de Turismo a nível mundial.

Entretanto, Marcello Lotti disse durante o fim de semana do Grande Prémio que o TCR se prepara para dar as boas-vindas a uma nova marca no campeonato. Porém, não se espera que este anúncio, previsto para a próxima sexta-feira, tenha impacto nas grelhas de partida do Kumho FIA TCR World Tour, pois será um grupo automóvel que já tem presença no campeonato e irá substituir uma das suas marcas por outra. O empresário italiano também referiu estar em negociações com uma segunda marca.

A influência da Ásia no maior campeonato de Turismos da actualidade não se cinge só aos coreanos da Kumho e da Hyundai, pois a competição também conta com a marca chinesa Link & Co, a nível oficial, e com a congénere japonesa Honda. Numa altura em que os carros eléctricos, os SUV e os citadinos são as apostas das grandes marcas, os construtores asiáticos ainda são dos poucos que apostam em carros, com motorizações a combustível, com as dimensões adequadas para as provas de Turismo.