Fotografia | Imagens em skates prestam tributo ao Grande Prémio

A loja de skates EXIT e o fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro voltaram a colaborar, desta vez para lançar a “Race Series”, “uma colecção exclusiva de tábuas de skate que celebra a adrenalina e o espírito vibrante das icónicas corridas de Macau”, indica um comunicado divulgado pelos criadores.

A série reúne imagens captadas por Gonçalo Lobo Pinheiro formam a colecção que prestam uma homenagem à cultura automobilística de Macau, inspiradas em momentos emblemáticos do universo das corridas (acidentes, curvas e recta da meta).

“Esta série é uma forma de eternizar a energia única de Macau durante as corridas. Não se trata apenas de velocidade, mas de cultura, identidade e paixão”, afirma Pinheiro. “Trabalhar novamente com a EXIT é voltar a casa”, acrescenta.

Para a EXIT, a colaboração reforça o compromisso da marca em valorizar expressões culturais locais. “Acreditamos que o skate também é uma forma de contar histórias. As imagens do Gonçalo têm vindo a capturar a verdadeira alma de Macau, e isso é o que queremos trazer para debaixo dos pés de quem anda de skate”, afirma um porta-voz da EXIT.

A parceria continuará a desenvolver novas séries, a começar no próximo mês com uma colecção inspirada no projecto fotográfico do fotógrafo “O que foi, não volta a ser…”, onde o fotojornalista proporcionou um encontro entre o passado e o presente de Macau. No início do próximo ano, surgirá uma linha dedicada ao património da cidade.