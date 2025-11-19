Médio Oriente | Pequim justifica abstenção sobre resolução na ONU com imprecisões

O Governo chinês justificou ontem a sua decisão de se abster na votação da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza com imprecisões relacionadas com os direitos políticos da Palestina.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, apontou que o plano de paz dos Estados Unidos “é vago em questões-chave relacionadas com os acordos pós-guerra” e “não reflecte suficientemente princípios importantes como a governação palestiniana e a solução de dois Estados”. Foi essa a razão pela qual decidiu abster-se numa votação em que a Rússia também se absteve, frisou.

Da mesma forma, o porta-voz aproveitou a oportunidade para sublinhar que a China apoiará o Conselho de Segurança em qualquer iniciativa que promova um cessar-fogo duradouro e alivie a crise humanitária, defendendo também uma “abordagem construtiva e responsável” a esta questão e reiterando o seu apoio à “causa justa do povo palestiniano” na sua luta pelos seus “direitos legítimos”.

O chamado Plano Abrangente para Acabar com o Conflito em Gaza inclui, na sua lista de 20 pontos, a criação de um Conselho de Paz a ser presidido pelo próprio Donald Trump, que terá a palavra final sobre assuntos relacionados com a governação da Faixa de Gaza, administrada por tecnocratas palestinianos.

O plano prevê ainda a criação de uma Força Internacional de Estabilização com 20.000 soldados para facilitar o progresso rumo às próximas fases do plano, que culmina na retirada das forças israelitas de Gaza e na possível criação de um Estado palestiniano, algo a que Israel se opõe firmemente.

O Hamas já rejeitou esta resolução do Conselho de Segurança, considerando que não vai ao encontro das exigências políticas e humanitárias do povo palestiniano, enquanto a Autoridade Palestiniana, liderada por Mahmud Abbas, manifestou a sua satisfação pela votação e exigiu a implementação “imediata” da resolução.