Cinema | Diáspora de Macau debatida em festival na Polónia

O Festival de Cinema Asiático "Cinco Sabores", que começou ontem em Varsóvia e se estende até à próxima quarta-feira, terá no sábado um painel de debate que irá focar os temas da migração. A dupla formada pelo artista e antropólogo de Macau Cheong Kin Man e a artista polaca Marta Stanisława Sala, irá participar na conversa com o objectivo de oferecer ao público uma perspectiva da diáspora de Macau. O debate terá lugar no Museu de Arte Moderna da capital polaca. A participação no festival de cinema asiático é parte integrante de um projecto conjunto de investigação e criação artístico-etnográficas em Berlim e na Universidade Nova de Lisboa, onde Cheong Kin Man é doutorando em antropologia. Em relação ao futuro, o artista de Macau radicado na Europa revelou ao HM que tem planos para prosseguir a série de exposições de autoetnografias experimentais "As Espantosas e Curiosas Viagens", uma delas com passagem por Macau (em Julho de 2026) na Fundação Rui Cunha. A mostra em Macau terá a curadoria de Sara Neves. A dupla pretende também fazer exposições pop-up em Berlim, "Galerie Met", no "Mayer Pavilion", no "mp43 – Project Space for the Peripheral" e no "WerkStadt". Ainda com alguns detalhes por acertar, a dupla artística pretende levar "As Espantosas e Curiosas Viagens" também a Portugal, mas desta feita fora de Lisboa.