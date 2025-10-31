IAM | Instalados postos de recolha de móveis

SociedadeIAM | Instalados postos de recolha de móveis Hoje Macau - 31 Out 2025 O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) vai instalar a partir de amanhã, e até 7 de Novembro, 136 postos provisórios de recolha de móveis de grande dimensão. O anúncio foi feito ontem através de um comunicado, onde se indica que o lixo pode ser descartado entre as 20h00 e as 23h00. “Este ano, o número de postos de recolha aumentou de 60 para 136, dos quais 109 na Península de Macau, 16 na Taipa e 11 em Coloane”, foi indicado “Durante o prazo mencionado, os cidadãos podem descartar os móveis imprestáveis nos postos de recolha. Em cada posto de recolha, encontra-se colocada uma placa de sinalização para facilitar a sua identificação”, foi acrescentado. “O IAM lembra aos cidadãos que devem descartar os móveis imprestáveis nos postos de recolha nas datas e horários determinados, e que, ao descartá-los, estes devem ser colocados de forma segura, a fim de não afectar a higiene ambiental ou impedir a circulação de peões e veículos”, foi apelado. “O abandono ilegal de móveis imprestáveis nas vias públicas é punível com multa. Espera-se que os cidadãos colaborem com os respectivos trabalhos de higiene ambiental, criando em conjunto um ambiente comunitário limpo e organizado”, foi recordado.