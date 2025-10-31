Armas nucleares | China apela aos EUA que não retome testes

A China apelou ontem aos Estados Unidos para que “respeitem seriamente” a proibição internacional de testes nucleares, depois de o Presidente Donald Trump ter ordenado o reinício imediato dos ensaios com armas nucleares norte-americanas. “A China espera que os Estados Unidos respeitem seriamente as obrigações do tratado de proibição total de testes nucleares e o compromisso de proibir os testes nucleares”, disse o porta-voz da diplomacia chinesa Guo Jiakun.

Pequim espera que os Estados Unidos “tomem medidas concretas para preservar o sistema global de desarmamento e não-proliferação nuclear e para preservar o equilíbrio e a estabilidade estratégicas globais”, declarou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP). “A posição da China sobre o desarmamento nuclear tem sido consistente e clara”, acrescentou, também citado pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros reagia durante uma conferência de imprensa regular em Pequim ao anúncio feito por Trump antes de se reunir com o Presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul. Trump anunciou que ordenou ao Departamento de Defesa – a que passou a chamar Departamento de Guerra – que retomasse de imediato os testes de armas nucleares.

“Devido aos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra para iniciar testes com as nossas armas nucleares em igualdade de condições”, escreveu na sua rede social. “Esse processo terá início imediatamente”, acrescentou, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

A China não realiza testes nucleares desde 1996, os Estados Unidos desde 1992 e a Rússia desde 1990. O Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, que os Estados Unidos assinaram mas não ratificaram, tem sido respeitado desde que foi adoptado em 1996 por todos os países que possuem armas nucleares, à excepção da Coreia do Norte.