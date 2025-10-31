Azulejos | Gonçalo Lobo Pinheiro e Stephan Weixler em projecto artístico

EventosAzulejos | Gonçalo Lobo Pinheiro e Stephan Weixler em projecto artístico Hoje Macau - 31 Out 2025 “In the Middle of Concrete” é uma obra criada numa colaboração entre o fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há vários anos, e o artista austríaco Stephan Weixler. Trata-se de uma iniciativa realizada no contexto do projecto de intervenção urbana intitulado “Missing Tiles of Lisbon”, que procura sensibilizar para o roubo e a destruição do património azulejar português. A instalação encontra-se na Rua de Macau, em Lisboa. O projecto “Missing Tiles of Lisbon”, fundado por Stephan Weixler, devolve peças artísticas ao espaço urbano, ocupando simbolicamente lugares onde azulejos tradicionais foram furtados ou destruídos, promovendo a protecção do património e consciencialização pública. Segundo um comunicado, a imagem de Gonçalo Lobo Pinheiro, e que dá corpo à obra “In the Middle of Concrete”, foi “captada ao entardecer nas Ruínas de São Paulo, em Macau, evidenciando a relação entre escalas humanas, estruturas urbanas densas e a memória histórica”. “A sobreposição entre a monumentalidade moderna e o património icónico traduz uma reflexão sobre identidade, espaço e transformação urbana”, é ainda descrito. Esta obra foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia.