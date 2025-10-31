Livro | História de Ng Iun Peng inspirou romance de Maria Helena do Carmo

EventosLivro | História de Ng Iun Peng inspirou romance de Maria Helena do Carmo Andreia Sofia Silva - 31 Out 2025 Chama-se “A Menina da Casa Grande” e é o novo romance de Maria Helena do Carmo, editado com a chancela do Instituto Internacional de Macau. Trata-se de uma história inspirada na vida de Ng Iun Peng, uma mulher chinesa nascida em Cantão, numa família rica, que viu a vida mudar completamente com a ocupação japonesa e a guerra civil chinesa. O lançamento decorreu ontem em Lisboa Maria Helena do Carmo, ex-residente, professora e autora, está de regresso aos livros. Desta vez o lançamento faz-se com o cunho do Instituto Internacional de Macau (IIM), que já tem à venda, nas suas instalações, “A Menina da Casa Grande”, um romance inspirado em factos reais, nomeadamente na história de vida de Ng Iun Peng, “uma mulher nascida em Cantão, que viveu a ocupação japonesa, a guerra civil chinesa e a Revolução Cultural, acabando por se refugiar em Macau”. Depois de ter lançado, em 2021, um romance centrado no século XIX em Macau, nomeadamente na vida de Pedro Gastão Mesnier, secretário do Governador Visconde de São Januário, Maria Helena do Carmo remete-nos agora para o século XX e os complexos anos da II Guerra Mundial em Macau e no sul da China, sem esquecer todos os acontecimentos bélicos e políticos que daí surgiram. Ao HM, Maria Helena do Carmo conta que conheceu a história de vida desta mulher no contexto das aulas do curso de patuá que frequentou em Lisboa, no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM). Um dos docentes, Joaquim Ng Pereira, filho de Ng Iun Peng, contou alguns episódios da vida da mãe, e aí Maria Helena do Carmo percebeu que tinha todos os ingredientes para um novo romance. Escrito com base em relatos gravados com a senhora, já no final da sua vida, e em relatos feitos pelos próprios filhos, Maria Helena do Carmo construiu então a história desta mulher que teve várias vidas, saindo da China, vivendo em Macau já numa situação financeira remediada e, depois, em Portugal, graças ao casamento com um português. “Ela [Ng Iun Peng] nasceu numa casa grande porque o pai era muito rico, tinha terras a perder de vista, indústrias, comércio. Nasceu, portanto, numa casa que ocupava um quarteirão inteiro, e foi uma menina mimada. Estudou em casa com professores particulares, depois fez o ensino secundário e um curso superior. As guerras empurraram a família para Macau”, disse. Ng Iun Peng viveu então as dificuldades que tantos chineses enfrentaram nestes anos, ao fugirem da China e procurarem refúgio em Macau e Hong Kong. “O pai, a primeira senhora do pai e ela foram para Macau, mas a mãe dela foi para Hong Kong com outras mulheres do pai e as meias-irmãs. Em Macau, ela trabalhou numa fábrica de tabaco, depois foi professora numa escola chinesa, enamorou-se de um português, e pronto.” Esta fase em que se viu obrigada a trabalhar numa fábrica “foi difícil para ela”. “Ficou com problemas nas costas durante muito tempo. Claro que é diferente, se a pessoa tinha uma vida rica e, de repente, passa a ter uma vida de trabalho”, acrescentou. Mudança religiosa A paixão por um português levou Ng Iun Peng para o outro lado do mundo no final dos anos 50, quando Portugal era um país fechado, sob um regime ditatorial. “Passou por todas as dificuldades. Imagine-se, em 1957, numa época em que não havia ainda uma compreensão pela maioria das pessoas. Sentiu-se marginalizada, ostracizada, incompreendida, porque falava mal português. Foi uma época muito traumatizante para ela.” Ng Iun Peng teve dez filhos e até acabou por se divorciar do marido português. “É a história de vida de uma pessoa que não é importante, não era nenhuma governadora, mas é a história de uma mulher comum, que se apaixona, casa, tem dez filhos e que faz de tudo para os criar, para que estudem. É um exemplo de vida que merecia ser divulgado.” Nascida numa família budista, Ng Iun Peng tornou-se missionária em Portugal, depois de ter lido uma bíblia. “A história começa que em 1958, pouco tempo depois de estar em Portugal, quando foi a uma feira do livro e encontrou um livro em chinês. Era a única coisa que ela sabia ler, e o senhor ofereceu-lho o livro. Leu essa bíblia como um romance, e depois acabou por aceitá-la com mais fé, e pedia a Cristo que a ajudasse em momentos difíceis, e acabou por se tornar cristã evangélica”, disse a autora. Esta conexão a uma nova religião dá-se em Vila Real, quando surgiu um pastor e um grupo de culto. “Quando foi para Macau com os filhos, acabou mais tarde por se tornar missionária em Cantão.” Maria Helena do Carmo considera que esta é uma história que representa não apenas as dificuldades vividas por tantas mulheres chinesas na época, mas “da mulher em geral, no mundo, quer seja chinesa, muçulmana ou portuguesa”. “Temos em Portugal, ainda hoje, tantas mulheres que sofrem, que têm de arcar com a responsabilidade de criar os filhos, de serem donas de casa e ainda terem de trabalhar para ganhar dinheiro e auxiliar a casa. Acho que esta história é um exemplo para toda a gente”, acrescentou a autora. O lançamento de “A Menina da Casa Grande” aconteceu ontem em Lisboa na Casa de Macau e contou com a presença de Ana Rute Santo, filha de Ng Iun Peng, “uma fonte fundamental para a pesquisa da autora, a par dos irmãos, Joaquim Ng Pereira e Vítor Ng Alves”, descreve-se na nota de apresentação da obra.