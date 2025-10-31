Arquitectura | Livro “Layering The City” apresentado hoje na Livraria Portuguesa

EventosArquitectura | Livro “Layering The City” apresentado hoje na Livraria Portuguesa Hoje Macau - 31 Out 2025 Decorre hoje, a partir das 18h45, o lançamento de um livro de arquitectura da autoria do atelier LBA – Architecture and Planning, de Rui Leão e Carlotta Bruni. A obra, “Layering The City – Research on Infrastructure and Public Space in Macau” tem contributos de outros académicos e profissionais ligados à arquitectura, como Jorge Figueira, Jun Jiang, Nicholas Boyarsky e Ana Vaz Milheiro. Numa nota de divulgação, refere-se que o LBA – Architecture and Planning procura “a concepção de projectos que integram a arquitectura contemporânea com o contexto histórico e cultural da região”, tendo contribuído “para moldar a identidade urbana e arquitectónica de Macau nos últimos 20 anos de rápida urbanização”. Descreve-se ainda que este atelier de arquitectura trouxe “contribuições intelectuais evidentes em narrativas especiais que integram contextos urbanos complexos com estratégias de design culturalmente sensíveis”, enfatizando-se “a importância de criar espaços que se harmonizem com o ambiente circundante, ao mesmo tempo que respondem às necessidades funcionais da vida urbana moderna”.