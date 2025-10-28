MNE | Pequim pede “respeito mútuo” após cancelamento da visita do ministro alemão

O Governo chinês defendeu ontem que China e Alemanha devem manter relações assentes no “respeito mútuo, igualdade de tratamento e cooperação mutuamente benéfica”, após o adiamento de uma visita do ministro alemão dos Negócios Estrangeiros. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun declarou, em conferência de imprensa, que Pequim “sempre desenvolveu os laços com Berlim a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo”.

Guo sublinhou que, enquanto “grandes países e principais economias mundiais”, China e Alemanha mantêm uma relação de cooperação “mutuamente benéfica”. “Nas circunstâncias actuais, ambas as partes devem continuar a impulsionar os seus vínculos na direcção correcta”, acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão confirmou na semana passada o adiamento da visita de Johann Wadephul, prevista para os dias 28 e 29 de Outubro, depois de a parte chinesa não ter confirmado mais encontros além da reunião com o homólogo chinês, Wang Yi.

A porta-voz da diplomacia alemã, Kathrin Deschauer, manifestou a “grande preocupação” de Berlim com as restrições impostas por Pequim à exportação de certos componentes usados na produção de semicondutores e materiais de terras raras, medidas que suscitaram alarme na indústria automóvel alemã.

As tensões comerciais entre os dois países intensificaram-se após a intervenção do Estado holandês no fabricante de ‘chips’ Nexperia, subsidiária da chinesa Wingtech, o que levou Pequim a restringir as exportações de componentes cruciais para o sector. A proibição está a gerar inquietação junto do Grupo Volkswagen, o maior construtor automóvel da Europa.