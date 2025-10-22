Livros ilustrados | Exposição abre ao público sexta-feira

Abre ao público esta sexta-feira a “Exposição de Livros Ilustrados em Chinês e Português”, que fica patente no Auditório do Carmo até ao dia 2 de Novembro, integrando-se na sétima edição do “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, onde também se inclui o Festival da Lusofonia.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), que promove a mostra, a exposição tem como tema “Mundo de Contos de Fadas”, exibindo “uma selecção diversificada de livros ilustrados e literatura infantil e juvenil de editoras do Interior da China, Macau, Portugal e Angola, com mais de 800 livros disponíveis para compra”.

Além disso, haverá diversas actividades paralelas, incluindo sessões de apresentação de livros, workshops, teatro de marionetas e pinturas faciais. Todas as actividades são abertas ao público em geral. Segundo o IC, “o evento tem como objectivo dar a conhecer melhor ao público as publicações da China e dos países de língua portuguesa, bem como promover o intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa”.

Serão ainda realizadas dez sessões de teatro de marionetas em locais circundantes, a fim de difundir a atmosfera de leitura pela zona histórica através de espectáculos animados e vivos e de uma selecção de livros ilustrados. A mostra acontece entre as 10h e as 22h. As inscrições para as actividades podem ser feitas através da plataforma da Conta Única de Macau.