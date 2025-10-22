D’As Entranhas | “Visão Comum” de Pedro Pascoinho para ver em exposição

É este sábado que a D’As Entranhas Macau – Associação Cultural apresenta ao público uma nova exposição na galeria Lotus Art Space. Trata-se do trabalho do artista português Pedro Pascoinho, integrado na mostra “Common Vision”. São 20 desenhos a carvão feitos em papel “fabrianno artístico” onde se revelam composições e visões muito próprias

Tudo começou na beleza do jardim Lou Lim Ieoc, local icónico de Macau que Pedro Pascoinho, artista português, visitou pela primeira vez em 2019. Essa foi também a primeira vez que o artista pisou o território e agora volta a fazê-lo com a exposição “Common Vision”, organizada pela D’Entranhas – Associação Cultural e com curadoria de Vera Paz.

“Common Vision” começou, portanto, a ser imaginada no jardim de inspiração chinesa, mas pretende mostrar uma certa visão comum de coisas aparentemente diferentes podem ter pontos em comum. “Gosto muito de pintura chinesa, se bem que a pintura chinesa é bastante vasta, mas gosto sobretudo da pintura antiga dos séculos XIII e XIV. Foi aí [na visita ao Lou Lim Ieoc] que pensei em estabelecer algum paralelo”, contou ao HM.

E segundo uma nota D’As Entranhas, o que se apresenta a partir deste sábado, às 18h30, na galeria Lotus Art Space, são 20 trabalhos a carvão sobre papel “fabrianno artístico”, tratando-se de “desenhos de dimensões variáveis, nos quais Pascoinho nos dá a ver composições intimistas, sóbrias e depuradas, que o próprio considera universais”.

Existe em “Common Vision” uma “escolha intencional dos elementos na construçāo narrativa”, como é o caso de “fragmentos, objectos, figuras e paisagens representadas que evocam espaços enigmáticos, quase fantasmáticos que nos remetem para a passagem do tempo”.

Estes desenhos são pensados de forma individual, mas “nascem da vontade de criar um espaço de memória comum”, numa “tentativa de encontrar novos caminhos e referências, em qualquer época ou lugar”. Essa é uma “condição essencial” do trabalho do artista: uma “observação interior e pensamento crítico”, espelhados nesta exposição.

Em entrevista ao HM, o artista destacou que esta mostra “traz uma visão um pouco comum, no sentido em que a nossa estética ocidental é diferente da oriental, mas não deixa de haver uma proximidade”.

Sempre o desenho

O olhar de Pedro Pascoinho traduz-se sempre na vontade de fazer desenho, e não fotografia. “O que faço é partir de fragmentos de base quase fotográfica, embora a minha intenção não seja produzir fotografia, mas sim desenhos. No fundo é como se estes trabalhos tivessem um código, mas um código que é bem universal, em que conseguimos depreender bem a imagem, de certa forma. Daí essa lógica da ‘common vision’, de uma visão comum sobre as coisas.”

Pedro Pascoinho fala de como “as imagens e fragmentos fossem comuns, com uma abordagem um pouco universal”, em que “se consegue prender o objecto, que acaba por ser figurativo”.

“Não há aqui uma forma de ver, mas sim de observar. As coisas estão à nossa frente, mas depois a observação já depende de cada um. Há várias mensagens e leituras que se podem fazer. É um trabalho figurativo, mas não vai só num sentido e eu gosto de ter as coisas assim em aberto, porque depois depende de cada um a maneira como observar as coisas.”

Sobre a paixão em relação à pintura chinesa, Pedro Pascoinho fala de uma “pintura bastante avançada para a época”, sendo “esteticamente diferente” da pintura portuguesa desses anos, e até europeia. “Apesar disso consegue-se aprender bastante, até pelos próprios temas, tanto em termos da paisagem, desse lado contemplativo das peças.”

Em 2019, Pedro Pascoinho levou “Establishment” a Macau, nomeadamente à Casa Garden. Desde então deram-se “mudanças significativas” no seu trabalho. Nesse ano ocorreram alterações na “própria composição” dos trabalhos e na escolha de cores, ou na ausência delas.

“Penso o trabalho antes de o executar, e para mim é como se fosse uma pintura sem cores, um desenho a preto e branco. E nesta exposição “Common Vision” há apenas um trabalho com cor. Houve então essa mudança, desde 2020 para cá, em que só me tenho dedicado ao desenho em grande escala e em que há ausência de cor. Fiz um debate sobre o branco, porque é uma cor com a qual não lido muito bem, nem é uma cor sequer.”

Pedro Pascoinho sempre abordou a cor e “trabalhava por séries”, mas no final de 2019 já era “difícil pensar ao nível da cor, e depois, até pela forma como o mundo mudou, a partir dessa altura tornou-se mais difícil pensar nas cores”. “É difícil ver as coisas e produzir a cores, e comecei a ver o mundo a preto e branco. Não digo que não faça coisas a cores, mas, para mim, o preferencial e a maneira como penso, a ausência de cor faz parte disso. É difícil pensar a cor”, frisou.

Sobre Macau diz ter ficado surpreendido. “É o ter contacto com uma cultura completamente diferente, parece que vamos sempre à procura do que existe de português”, analisando uma espécie de relação com um território “que é diferente da China”. “Há sempre esse lado interessante, em que consegui ver pontos que, para mim, acabaram por ser fascinantes, desde os mercados à comida”, disse. A exposição fica patente na galeria Lotus Art Space até ao dia 19 de Novembro, de terça-feira a domingo, das 13h às 19h.