Apple | Tim Cook vai reforçar presença e cooperação com a China

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, garantiu ontem ao ministro chinês da Indústria e Tecnologia da Informação que a tecnológica norte-americana vai reforçar o investimento e aprofundar a cooperação com a China, visando um desenvolvimento “mutuamente benéfico”.

Durante o encontro em Pequim, as duas partes discutiram a situação da empresa norte-americana no país e possíveis áreas de colaboração nos sectores da electrónica e tecnologia da informação, segundo um comunicado do ministério chinês

O ministro Li Lecheng sublinhou que a China dispõe de um “mercado de enorme dimensão” e de um sistema industrial completo, o que representa “elevado potencial de investimento e consumo”. O governante reiterou que o país vai continuar a promover uma “abertura de alto nível” ao exterior e fomentar a “industrialização inteligente” e a “inteligência industrial”, criando um ambiente propício ao investimento estrangeiro, incluindo o da Apple.

O ministro expressou ainda o desejo de que a Apple aprofunde a sua presença no mercado chinês, colaborando com empresas locais em inovação, desenvolvimento e ao longo da cadeia de abastecimento, além de participar “activamente no novo processo de industrialização” do país.

Presente na China há duas décadas, a Apple mantém uma vasta rede de fornecedores e parceiros de montagem no país, onde continua concentrada uma parte significativa da sua produção global, apesar de nos últimos anos ter começado a diversificar parte da manufactura para outros países asiáticos.

Na segunda-feira, Cook anunciou que o novo iPhone Air será lançado na China continental a 22 de Outubro, coincidindo com a entrada em vigor do serviço eSIM – cartões electrónicos – disponibilizado pelas três principais operadoras chinesas. A chamada “Grande China” – que inclui a China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan – representa o terceiro maior mercado da Apple, atrás apenas das Américas e da Europa.