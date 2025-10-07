Toxicodependência | Número de casos a diminuir

Na primeira metade do ano, havia 85 toxicodependentes registados no sistema do registo central de Macau, o que representa uma redução de 11,5 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado. O número foi divulgado durante uma reunião da Comissão de Luta Contra à Droga, que teve lugar na segunda-feira.

Segundo um comunicado do Instituto de Acção Social (IAS), não havia registo de toxicodependentes com idades inferiores a 21 anos. Os dados mostravam ainda que o ice é a droga mais consumida entre os toxicodependentes, com 22,7 por cento a consumirem esta substância regularmente. Segue-se o consumo da heroína, consumida por 9,1 por cento dos toxicodependentes, e a canábis, consumida por 4,5 por cento dos toxicodependentes registados.

O encontro serviu para que a comissão também abordasse o plano de trabalho para o próximo ano, que passa por intensificar as campanhas de promoção para atrair mais jovens para o combate contra o consumo de droga. Além disso, os trabalhos vão igualmente ter como objectivo a melhoria da qualidade dos serviços de reabilitação de toxicodependentes. O consumo de estupefacientes em Macau é considerado crime.