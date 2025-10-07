Equipamentos | Mulheres querem mais instalações recreativas

As vice-presidentes da Associação Geral das Mulheres de Macau, Wong Kit Cheng e Loi I Weng, defendem que o Governo deve aproveitar melhor os espaços interiores em edifícios públicos para disponibilizar mais opções recreativas para a população. A posição foi deixada em declarações ao jornal Ou Mun, com as também recém-eleitas deputadas a elogiar os trabalhos do Governo, por considerarem que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) tomou a decisão certa ao planear abrir um pavilhão infantil no interior do novo Centro de Serviços da RAEM, na Avenida de Venceslau Morais.

As recém-eleitas deputadas pediram também que o exemplo da abertura de mais equipamentos sociais em espaços desocupados seja replicado no Mercado Provisório do Mercado Vermelho e no Mercado Municipal do Bairro Iao Hon, dando um uso produtivo às salas vazias nesses edifícios.

Ao mesmo tempo, foi pedida a realização de estudos para se escolher o tipo de serviços que mais fazem falta à população e que devem ser disponibilizados nas salas desocupadas. Nas opiniões partilhadas, as deputadas apontaram alguns exemplos como espaços para desporto, espectáculos ou salas de reuniões.

Em relação ao planeamento urbano das diferentes zonas do território, Wong Kit Cheng e Loi I Weng pediram ao Executivo para fazer um planeamento de potenciais parques e outros espaços, com base nos dados da população e as necessidades de cada zona.