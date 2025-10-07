“Prémios da Lusofonia” | Fundação Oriente distinguida

A gala “Prémios da Lusofonia”, marcada para este sábado no Casino do Estoril, em Portugal, pretende realçar o papel das pessoas e instituições que melhor têm representado a imagem da comunidade “em todo o mundo”, anunciou a organização à Lusa. O evento vai nesta 9.ª edição premiar cidadãos e instituições de toda a comunidade lusófona, do Brasil a Timor-Leste, contextualizou a Associação Internacional das Comunidades de Língua Portuguesa, promotora do evento.

Entre os premiados estão a Fundação Oriente (Portugal/Macau), o cineasta Flora Gomes (Guiné-Bissau), o artista plástico Ed Ribeiro (Brasil), o professor Valentino Viegas (Goa), o cantor Bonga (Angola), o programa “A Nossa Cultura” (Guiné Equatorial), a diplomata Fernanda Lichale (Moçambique), a ex-primeira-ministra de São Tomé e Príncipe Maria do Carmo Silveira e o ex-primeiro-ministro de Timor-Leste Mari Alkatiri e o escritor Germano Almeida (Cabo Verde), frisou.

Para a associação, a gala tem procurado evidenciar e reconhecer a arte e cultura lusófonas dos vários países que constituem a comunidade.

“Iremos, portanto, assistir a um evento onde terão lugar intervenções de grande qualidade e relevo, no quadro da cidadania de língua portuguesa em Portugal e no mundo. Veremos e ouviremos diplomatas, escritores, artistas, responsáveis associativos, actores. E, claro, haverá momentos de intervenção cultural da maior qualidade”, explicou. Durante a cerimónia serão também entregues o Prémio Carreira, o Prémio Excelência Lusófona, o Prémio Diplomacia Lusófona, o Prémio Especial Lusofonia e o Prémio Revelação Lusófona, entre outros.