ARTM | Associação celebra 25 anos com iniciativa solidária

“Hike With a Purpose” é o nome dado à iniciativa da Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau para celebrar 25 anos de existência. Há corridas e caminhadas, conforme a capacidade física de cada um, programados para este domingo, no Parque Natural da Barragem de Hac-Sá

A Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau (ARTM) celebra 25 anos e para marcar o acontecimento promove, este domingo, das 06h30 às 12h, a iniciativa “Hike With a Purpose”, que decorre no Parque Natural da Barragem de Hac Sá, e que pretende levar residentes a caminhar ou correr em prol de uma causa.

“Esta iniciativa destina-se a promover uma comunidade livre de substâncias ilícitas, incentivar estilos de vida e hábitos saudáveis, e fomentar actividades ao ar livre e o envolvimento da comunidade entre participantes de todas as idades”, destaca a associação numa nota. A primeira edição do evento decorreu em 2022.

Esta é uma iniciativa que decorre em colaboração com o Trailman 100 com duas opções de participação, nomeadamente a “Corrida Desafio de 14Km” e a “Corrida Divertida de 8Km”, ambas “projectadas para fomentar o espírito comunitário e promover a aptidão física”.

No caso da “Corrida Desafio de 14Km”, no formato individual, é feita numa distância de 14 quilómetros como o nome indica e o registo deve ser feito das 06h15 às 07h, com início da corrida programado para as 07h. Os participantes terão um limite de tempo de 3 horas e 30 minutos e devem ter 16 anos ou mais para participar.

Já a “Corrida Divertida de 8Km”, com grupos de três pessoas, é realizada num percurso de oito quilómetros, com registo obrigatório entre as 08h e as 09h e início programado para as 09h. Os participantes terão um limite de tempo de 2 horas e 30 minutos e devem ter 8 anos ou mais. Aqui, os prémios serão atribuídos ao grupo vencedor, enquanto no caso da corrida individual os prémios serão atribuídos aos três melhores corredores masculinos e femininos.

Aquecer antes de correr

Este evento da ARTM conta ainda com o apoio do UFC Gym para “proporcionar uma sessão de aquecimento antes da corrida divertida em grupo”, além de que no evento vão existir duas bancas de venda de artigos, comida e bebida com fins solidários, em parceria com a “Friends U Can Keep Macau” e a “Go Tower”, com parte dos lucros a reverter para a ARTM.

Espera-se que o evento atraia cerca de 300 participantes, reunindo famílias, amigos e membros da comunidade na tentativa de envolvimento “em actividades saudáveis”, aumentando também “a consciência sobre a prevenção do abuso de substâncias”.

Em 1993, a ARTM nascia com o nome “Ser Oriente” e começou por disponibilizar sessões de conversa e apoio psicológico a dependentes de drogas, além de apostar na sua integração social. A associação passou a designar-se ARTM em 2000, possuindo hoje centros de acolhimento para dependentes de álcool, droga ou jogo, tendo criado uma comunidade terapêutica que visa a cura sem a prisão e o regresso à vida em sociedade. A ARTM desenvolve também um trabalho social em Ka-Hó, nas moradias da antiga leprosaria, com o projecto de cafetaria e galeria de arte “Hold On To Hope”.