Sismo / Filipinas | Novo balanço aponta para 72 mortos

O número de mortos no sismo que atingiu as Filipinas na terça-feira subiu para 72, anunciaram ontem os serviços de emergência, que se concentram agora em ajudar centenas de feridos e milhares de desalojados.

Os bombeiros e as equipas de resgate disseram ter removido os corpos de uma mulher e de uma criança dos escombros de um hotel que desabou na cidade de Bogo, perto do epicentro do sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter. O anterior balanço apontava para 69 vítimas mortais. O epicentro do sismo foi localizado no mar, perto da ilha de Cebu, na parte central do arquipélago, na terça-feira às 21:59, na hora local, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Mais de 300 tremores secundários já atingiram a região, de acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, abrandando os esforços de resgate. O Governo informou que 294 pessoas ficaram feridas e cerca de 20 mil fugiram de casa, tendo sido destruídas quase 600 habitações no norte da ilha de Cebu, obrigando muitos residentes a dormir ao relento.

A governadora da província de Cebu, Pamela Baricuatro, lançou um apelo por ajuda para milhares de famílias que necessitam de água potável, alimentos, roupa e abrigo. “Muitas casas foram destruídas e muitas famílias precisam de ajuda para recuperar (…) Precisam da nossa ajuda, das nossas orações e do nosso apoio”, escreveu Baricuatro, na rede social Facebook.

De acordo com a protecção civil de Cebu, mais de 110 mil pessoas em 42 comunidades afectadas pelo sismo necessitam de assistência, principalmente para reconstruir as casas e recuperar os meios de subsistência. A recente passagem da tempestade Bualoi e do tufão Ragasa já tinha provocado cerca de 40 mortos nos últimos dias no arquipélago filipino.