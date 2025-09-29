Gansu | Sismo de magnitude 5,6 deixa danos materiais

Um sismo de magnitude 5,6 atingiu na manhã de sábado a província chinesa de Gansu (noroeste), sem causar vítimas, mas provocando danos materiais em residências, informou o Centro de Redes Sismológicas da China.

O tremor foi registado às 05h49, hora local (04h49 em Macau), com epicentro a dez quilómetros de profundidade, e foi sentido com força em vários condados das cidades de Dinxi e Tianshui, segundo a agência oficial Xinhua. No condado rural de Longxi, foram registados danos em várias habitações, de acordo com testemunhos dos residentes, embora as autoridades ainda estejam a recolher informações para poder avaliar os danos.

Equipas e veículos de resgate locais foram enviados para a zona do sismo, aos quais se juntarão efectivos enviados pelo Ministério de Gestão de Emergências. O oeste da China (onde se encontram as regiões autónomas do Tibete e Xinjiang e províncias como Gansu ou Qinghai) sofre frequentemente com terramotos, devido à proximidade com o local onde as placas tectónicas da Ásia e da Índia se encontram, nos Himalaias. Geralmente, estes eventos não causam grandes números de vítimas humanas, uma vez que grande parte da região é desabitada.