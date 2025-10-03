Ópera | “Carmen”, de Bizet, apresentada hoje no CCM

Começa hoje o Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) com um espectáculo que há muito faz parte do panorama internacional: a ópera “Carmen”, que se apresenta em “Carmen – Ópera em Quatro Actos de Georges Bizet”. O palco é o grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), com o início do espectáculo marcado para as 19h30.

A produção está a cargo da Opéra Comique e da Ópera de Zurique, com encenação de Andreas Homoki. Este espectáculo acontece em parceria com a Orquestra de Macau, e as colaborações do Coro da Orquestra Sinfónica Nacional da China e Coro Juvenil de Macau.

“Mergulhemos num mundo de paixão ardente.” É este o repto deixado no programa oficial do espectáculo, marcado por uma “envolvência dramática e música inesquecível”.

No palco do CCM apresenta-se “uma inventiva produção”, com “árias pulsantes e inspirada no exotismo musical espanhol e em temas intemporais”. Com esta adaptação da “obra-prima de Bizet”, “Carmen” permanece “hoje tão possante e relevante como quando foi criada”.

“Levada à cena pelo galardoado Andreas Homoki, a produção transporta a trama para um cenário austero e meta-teatral. Uma réplica do palco da Opéra Comique transforma-se no pano de fundo de uma viagem no tempo, em que cada acto sugere uma era diferente: da Paris da Belle Époque até à Segunda Guerra Mundial e, finalmente, ao presente”, descreve o programa.

“Carmen” capta, assim, “como nunca a emoção crua e dramática do clássico, reinterpretando temas que afloram o destino e a humanidade de uma perspectiva subtil e ao mesmo tempo ousada”.

Segundo o programa, este espectáculo pode ser desfrutado por “melómanos ou espectadores novatos”, pois “esta produção envolve e desafia-nos, permanecendo connosco muito depois do espectáculo terminar”. Estamos, assim, perante “uma extraordinária demonstração de música, tragédia e sedução”.