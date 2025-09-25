Ucrânia | Pequim alega posição imparcial sobre guerra após críticas

A China afirmou ontem que a sua posição sobre a guerra na Ucrânia é “objectiva e imparcial”, após o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter pedido a Pequim e Washington que pressionem Moscovo a aceitar um cessar-fogo.

“O nosso país sempre foi aberto e transparente relativamente à crise ucraniana”, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, em conferência de imprensa. Segundo o diplomata, desde o início do conflito, “a China manteve uma posição objectiva e imparcial, insistindo em promover a paz e o diálogo”. “Todas as partes envolvidas têm consciência disso”, acrescentou.

Na terça-feira, Zelensky apelou em particular à China e aos Estados Unidos para que exerçam a sua influência sobre Moscovo com vista a forçar um cessar-fogo que ponha fim à guerra, que já dura há três anos e meio, perante a incapacidade da ONU em condicionar o rumo do conflito.

Durante uma sessão do Conselho de Segurança dedicada ao tema, o chefe de Estado ucraniano afirmou que “a Rússia depende por completo da China”. “Se a China realmente quisesse parar esta guerra, poderia obrigar Moscovo a acabar com a invasão, porque sem a China a Rússia de Putin não é nada. Porém, com demasiada frequência, a China mantém-se distante e em silêncio, em vez de procurar a paz”, acusou.