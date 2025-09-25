Filipinas | Novo ciclone tropical a caminho após passagem do Ragasa

O ciclone tropical Bualoi ganhou ontem força ao deslocar-se em direcção às Filipinas, onde deverá chegar amanhã, três dias depois do super tufão Ragasa ter causado, pelo menos, 10 vítimas mortais no arquipélago

O Bualoi estava ontem a 815 quilómetros a nordeste da ilha de Mindanau, no sul do mar das Filipinas, com rajadas de vento até 105 quilómetros por hora, informou a agência meteorológica do arquipélago, PAGASA. A PAGASA disse que o ciclone continuará a intensificar-se” e “poderá atingir o estatuto de tufão antes de atingir a região de Bicol”, no centro das Filipinas, na tarde de sexta-feira.

Depois de atravessar o arquipélago, o ciclone Opong, como é conhecido nas Filipinas, deverá seguir em direcção à capital, Manila, acrescentou a agência, no mais recente boletim. Para já as autoridades das Filipinas emitiram apenas o aviso mínimo para ventos fortes na região central de Visayas. No entanto, as aulas presenciais continuaram ontem suspensas em várias províncias do norte do país, ainda devido ao impacto da passagem do super tufão Ragasa, na terça-feira.

A passagem pelas Filipinas do Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025, causou pelo menos dez mortos, de acordo com o último balanço divulgado ontem pelas autoridades do arquipélago. O anterior balanço do Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres das Filipinas apontava para quatro vítimas mortais e 11 feridos devido a inundações e deslizamentos de terra no norte do país.

Sete pescadores afogaram-se depois de um barco ter virado, devido a ondas altas e ventos fortes, ao largo da cidade de Santa Ana, no norte da província de Cagayan (nordeste). As autoridades provinciais reportaram a existência de outros cinco pescadores desaparecidos na sequência do incidente, ocorrido na segunda-feira.

Quase 700 mil pessoas foram afectadas pela passagem do super tufão Ragasa pela ilha de Luzon, incluindo 25 mil residentes que se protegeram em abrigos de emergência do governo.

Chegada a terra

Quase 1,9 milhões de pessoas foram realojadas na província de Guangdong, no sul da China, que faz fronteira com Hong Kong e Macau, informou a televisão estatal chinesa CCTV. Tanto a China continental como as duas regiões administrativas especiais chinesas elevaram esta madrugada o nível de alerta para o mais elevado. Hong Kong registou 56 feridos enquanto em Macau foram apenas seis feridos.

A agência meteorológica chinesa previu que o super tufão atingirá a costa entre as cidades de Taishan e Zhanjiang entre a tarde e a noite de ontem. Escolas, fábricas e serviços de transportes públicos foram suspensos em cerca de uma dezena de cidades no sul da China. Os tufões são fenómenos meteorológicos recorrentes no sudeste da China, em Taiwan e nas Filipinas durante o Verão e o Outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico levam à formação de ciclones.