Ucrânia | Alemanha destaca papel da China na paz mundial

A diplomacia alemã defendeu ontem que a China tem uma responsabilidade pela paz mundial, referindo-se explicitamente à guerra na Ucrânia, numa altura em que se intensificam os esforços ocidentais para levar Moscovo a um cessar-fogo.

“A guerra da Rússia na Ucrânia afecta interesses europeus fundamentais. A China tem uma responsabilidade pela paz mundial”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão nas redes sociais. A mensagem foi divulgada após um telefonema entre os chefes da diplomacia da Alemanha, Johann Wadephul, e da China, Wang Yi, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Apesar de o primeiro contacto desde a posse do executivo de Friedrich Merz se ter centrado nas “relações germano-chinesas”, a questão ucraniana também foi discutida, disse o porta-voz governamental, Christian Wagner, numa conferência de imprensa. A mensagem que Wadephul transmitiu a Wang foi “que a guerra que a Rússia está a travar na Ucrânia afecta os interesses essenciais dos europeus e atenta contra a ordem de paz europeia”, afirmou.

O novo chanceler, Friedrich Merz, afirmou no parlamento na quarta-feira estar preocupado com a “crescente proximidade entre Pequim e Moscovo”. “Vamos insistir com a China para que contribua para a resolução da guerra na Ucrânia”, afirmou na altura.

A China é um parceiro comercial crucial para a Alemanha, mas há muito que é poupada pelos responsáveis alemães. Durante o mandato do anterior chanceler, Olaf Scholz, Berlim endureceu o tom face ao aumento das tensões geopolíticas e à crescente rivalidade económica entre Pequim e a União Europeia.

A guerra começou em Fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia para “desmilitarizar e desnazificar” o país vizinho, bem como impedi-lo de se tornar membro da NATO.