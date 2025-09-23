“Ragasa” | Hotéis e casinos avisados das regras com sinal 8 de tempestade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vão içar hoje, terça-feira, entre as 16h e as 19h, o sinal 8 de tempestade tropical, sendo “relativamente alta” a possibilidade de vir a içar o sinal 9 de tempestade na madrugada desta quarta-feira, embora não se saiba ainda a previsão da hora concreta.

O que é certo é que os casinos vão hoje fechar portas. Segundo uma nota oficial, o Executivo reuniu esta segunda-feira com representantes das operadoras de jogo a fim de discutir os trabalhos de prevenção sobre aquele que já é considerado um “super tufão”.

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), em conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), discutiu, com as operadoras, “os planos de prevenção de desastres e resposta a emergências em condições meteorológicas adversas e extremas nos casinos”, tendo em conta que se prevê que o “Ragasa” terá “um grande impacto em Macau”.

” A DICJ exigiu às concessionárias que procedam à saída ordenada dos seus trabalhadores e visitantes dos casinos dentro de duas horas antes da emissão do sinal nº 8 de tempestade tropical, com vista a garantir a segurança dos mesmos”, é referido na nota.

A reunião serviu também para discutir “vários planos-chave de contingência, incluindo a protecção dos direitos laborais, o processo de disponibilização de espaço para os clientes, medidas para prevenir o tufão no que diz respeito às infra-estruturas dos casinos e organização quanto à reserva de suprimentos de emergência”, entre outros temas.

Sector hoteleiro reuniu

Entretanto, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) também convocou ontem duas reuniões com representantes de empresas de turismo e lazer integrado e associações relacionadas com o sector hoteleiro, bem como com guias turísticos e agências de viagem, também para discutir assuntos relacionados com a protecção civil no âmbito da passagem do “Ragasa” pelo território.

“Os operadores turísticos responderam que, tendo em conta a situação da passagem do tufão e das mudanças dos voos, vão envidar todos os esforços para ajustar ou cancelar as excursões com antecedência, a fim de garantir a segurança dos visitantes”, foi dito no encontro, segundo uma nota oficial.

Na mesma reunião os representantes da indústria “afirmaram que já foram elaborados planos de contingência e implementados, de forma ordenada, os trabalhos de prevenção para fazer face ao tufão, incluindo a remoção de dispositivos móveis no exterior dos edifícios ou o tratamento flexível dos pedidos de alteração ou cancelamento de reservas”, entre outras matérias.

Nem aulas, nem cultura

Além disso, não haverá aulas hoje nem amanhã, incluindo eventos desportivos. Houve também ajustamentos, por parte do Instituto Cultural, na programação de vários eventos, nomeadamente no Festival Fringe.

A mostra “Exposição de Arte para Todos”, do 23.º Festival Fringe da Cidade de Macau encerrou esta segunda-feira, antes da data prevista. A Exposição de Realidade Virtual nas Ruínas de S. Paulo e as instalações artísticas ao ar livre do 2º Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau também estarão temporariamente encerradas ao público a partir de hoje “até novo aviso”.